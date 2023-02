Lisa Giorè in radio con “Lo Scienziato Pazzo”

Lisa Giorè torna con un nuovo singolo intitolato “Lo Scienziato Pazzo” che prende spunto dall’amore ininterrotto tra Arline Greenbaum ed il fisico Richard Feynman

Lisa Giorè torna con un nuovo singolo intitolato “Lo Scienziato Pazzo”. Questo brano prende spunto da una storia vera, quella dell’amore ininterrotto tra Arline Greenbaum ed il fisico Richard Feynman, che si conobbero nel 1935, innamorandosi perdutamente.

I due si sposarono nel 1942, ma Arline, malata di tubercolosi, morì tre anni più tardi, facendo sprofondare nella disperazione Richard Feynman che continuò a scriverle lettere d’amore per molto tempo dopo la sua morte.

“Lo scienziato pazzo” parla del dolore di un uomo di scienza che – diviso tra genialità, follia, razionalità e speranza – cerca di sopravvivere alla perdita, di affrontare il lutto e immaginare un modo per riprendersi l’amore della sua vita.

Lisa Giorè è una cantautrice toscana con la fissazione per l’astronomia e per l’horror.

Affetta da una precoce predilezione per la musica di Alice e Battiato, compensa l’esiguità di accordi utilizzati, con testi maniacalmente ricercati e pieni di parole.

Nel 2016 pubblica il primo album autoprodotto “Le vie dell’insonnia”, una raccolta di dieci inediti in cui si parla di ossessioni, percezione alterata della realtà e morte.

Dopo una pausa di quattro anni, escono i singoli “Parigi è un’altra cosa” e “La tristezza non fa rumore” (terzo classificato all’edizione 2020 del Premio Lunezia) e l’anno seguente sarà la volta di “Atlantide”, singoli nei quali troveranno spazio racconti di disastri umani e sonorità pop-rock curate dal polistrumentista Mattia Mattei.

Nel 2022, con il singolo “Lettera il mio destino” prende parte al progetto “Parole liberate”, una compilation curata dal produttore e discografico Paolo Bedini (Baracca e Burattini), alla quale diversi artisti della scena indipendente hanno partecipato mettendo in musica i testi scritti dai detenuti delle carceri italiane.

Parallelamente all’attività cantautorale, ha creato sui social “Il tragicomico mondo dei cantautori impantanati” una serie di video ironici in cui descrive in modo dissacrante atteggiamenti e abitudini di musicisti e addetti ai lavori.

L’ultima uscita è rappresentata da “Lo scienziato pazzo” una canzone sull’amore, sul lutto e sulla scienza, basata sulla storia vera del fisico Richard Feynman