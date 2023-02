Su Rai 3 in seconda serata “Il cacciatore di sogni”: le anticipazioni

“Il sogno di Andrea”: con la sua storia è il protagonista del nuovo appuntamento con il programma condotto da Stefano Buttafuoco, “Il cacciatore di sogni”, su Rai 3

“Non ho più le gambe? Allora corro!”. Questo è diventato “Il sogno di Andrea” che con la sua storia è il protagonista del nuovo appuntamento con il programma condotto da Stefano Buttafuoco, “Il cacciatore di sogni”.

Andrea Lanfri, 37 anni, appassionato della montagna fin da bambino, otto anni fa viene colpito da una improvvisa meningite batterica con conseguente setticemia e si ritrova a combattere tra la vita e la morte. Per salvarlo i medici decidono di amputargli entrambi gli arti inferiori e sette dita delle mani. Da quel momento è cominciata per Andrea una nuova vita. Un anno dopo l’intervento “grazie ai miei nuovi piedi”, come definisce le sue protesi, Andrea comincia ad allenarsi e diventa vice campione paralimpico europeo della nazionale di atletica leggera nella staffetta 4×100 nonché primo atleta italiano a correre con doppia amputazione agli arti inferiori in un tempo record, sotto i 12”.

Dotato di una determinazione fuori dal comune, decide di non rinunciare alla sua grande passione per la montagna e l’arrampicata. Nel 2017 conquista il Monte Rosa, il Vulcano Chimborazo in Ecuador e la cima grande di Lavaredo. Lo scorso anno corona il sogno di salire sull’Everest, una delle montagne più alte del mondo, per “toccare il cielo con tre dita” e diventa il primo atleta pluriamputato a raggiungere vette tanto alte. Sempre nel 2022 scala il Kilimangiaro e il monte Kenya, imprese straordinarie che saranno raccontate nel corso della puntata e documentate attraverso immagini spettacolari ed emozionanti.

Stefano Buttafuoco trascorrerà con Andrea una intera giornata: mostrerà la casa in cui vive non lontano da Lucca, a Sant’Andrea di Compito, con la compagna e la loro cagnolina Aria. Incontrerà i genitori e la sorella, i compagni di scalata e di avventure, la fotografa che segue e immortala le sue imprese e l’ortopedico che gli ha costruito finora ben trenta protesi.

A fine puntata, Stefano e Andrea raggiungeranno la falesia di Monsummano Terme dove il conduttore, mettendosi in gioco in prima persona, si cimenterà in una scalata assieme al protagonista. Madrina della puntata, la campionessa mondiale di discesa libera Sofia Goggia.

“Il cacciatore di sogni” è un programma di Stefano Buttafuoco, Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Luisella Ratiglia, Vincenza Berti con la regia di Lucio Nicolini.