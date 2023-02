“NCIS” E “NCIS Hawaii” in prima Tv su Rai 2: la trama degli episodi

Azione e romanticismo con “NCIS” E “NCIS Hawaii”: due nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 2, ecco la trama

“Senza lasciare traccia” è il titolo della nuova puntata di “NCIS” (stagione n.20) in onda venerdì 3 febbraio alle 21.20 su Rai 2 con il ritorno di un personaggio del passato, Gage Winchester, agente del servizio investigativo dei parchi nazionali ed ex fidanzato di Knight. Gage deve collaborare alle indagini sull’omicidio di un sottufficiale pugnalato a morte in una riserva naturale in Virginia. La squadra collega questo omicidio ad altri due avvenuti in precedenza, mentre Jimmy, attuale partner di Jessica, sembra poco preoccupato di questa intrusione del suo ex.

La serata prosegue alle 22.10 con “NCIS Hawaii” (seconda stagione), spin off della serie tv con ambientazione a Pearl Harbor, nelle isole del Pacifico. Nel nuovo episodio, “Paura primordiale” la squadra ritrova, dopo un uragano, dei cadaveri sepolti nella foresta, in un sito sacro ai nativi. Nessuno dei corpi presenta ferite e l’autopsia rivela che sono morti di attacco cardiaco, nonostante fossero tutti giovani e in salute. I sospetti si concentrano su Joe, un vagabondo che si aggira per la foresta spaventando i turisti.