Modi per gestire la paura e l’avidità quando si investe in Bitcoin

La paura e l’avidità sono il motivo per cui molte persone commettono errori quando investono in Bitcoin. I prezzi delle criptovalute fluttuano principalmente in base alle percezioni del pubblico, come presentato dai media. Mentre alcune previsioni sono di solito corrette, molte delle campagne sono semplicemente materiali promozionali che cercano di attrarre traffico ai siti web crittografici. Pertanto, investire sulla base di tali presupposti potrebbe facilmente vederti perdere un sacco di soldi. Ci sono molte piattaforme di prestito di criptovalute oggi, come Sito ufficiale di Crypto Engine, dove puoi investire i tuoi fondi per interessi.

La maggior parte delle persone sperimenta il timore di incertezze quando investe in criptovalute principalmente a causa della difficoltà nel prevedere i prezzi degli asset. D’altra parte, l’avidità fa sì che le persone impegnino grandi quantità di denaro rapidamente, aspettandosi rendimenti significativi. Ma non sempre è così. Le seguenti linee guida possono aiutarti a gestire la paura e l’avidità quando investi in Bitcoin.

Applica media dollaro-costo

Il mercato delle criptovalute è altamente volatile, con prezzi degli asset in costante fluttuazione. Bitcoin è senza dubbio la criptovaluta più importante, con prospettive di crescita più eccellenti. Nel corso degli anni, questa risorsa virtuale ha guadagnato un valore immenso, raggiungendo il massimo storico di $68.000 per moneta. Tuttavia, nello stesso periodo ha registrato anche cali significativi.

Prevedere i movimenti dei prezzi di Bitcoin con la massima precisione non è facile e molte proiezioni di esperti spesso non sono all’altezza. Pertanto, applicare la strategia di calcolo della media dollaro-costo potrebbe essere uno dei modi migliori per evitare di prendere decisioni basate sulla paura e sull’avidità. Il piano prevede di investire somme di denaro più piccole ma fisse per un periodo prolungato.

La strategia di calcolo della media dei costi in dollari consente di limitare le perdite se i mercati subiscono turbolenze poiché espone a rischi solo una parte dell’investimento. D’altra parte, genererà anche redditi marginali regolari senza essere troppo avidi. In termini semplici, crea un senso di disciplina, aiutandoti a evitare di prendere decisioni di investimento guidati dalla paura e dall’avidità.

Prova Bitcoin HODLing

HODL è un acronimo di Hold on Dar Life. Sarebbe frustrante perdere tutti i tuoi investimenti in Bitcoin una sola volta semplicemente perché leggi un articolo che dice che potresti ottenere enormi redditi se investi tutti i tuoi soldi. Il presupposto che il più significativo l’acquisizione, maggiore è la vincita non è sempre accurata e può essere piuttosto fuorviante.

Tenere Bitcoin a lungo termine può essere un ottimo modo per gestire la costante tentazione di correre rischi estremamente inutili. Otterrai la tranquillità di concentrarti su altri investimenti, garantendo che le tue partecipazioni in Bitcoin genereranno rendimenti sostanziali in futuro. Il valore di Bitcoin sta crescendo, consentendoti di guadagnare bene sulle attività durante la rivendita.

Tuttavia, la detenzione di Bitcoin è ideale solo per gli investitori a lungo termine, non interessati a profitti rapidi.

Presta il tuo Bitcoin

Il trading di criptovalute si basa fortemente su speculazioni, che potrebbero essere vere o false. Tuttavia, non correre mai rischi inutili con il tuo Bitcoin guadagnato duramente. Prestare i fondi ad altre aziende o individui potrebbe salvarti dalla tentazione di spenderli in beni digitali sulla base di speculazioni non confermate.

I tassi di interesse di solito variano da un prestatore all’altro, in base alle condizioni del prestito. Tuttavia, la maggior parte dei fornitori ha tassi standard per proteggere le attività dei propri clienti e i mutuatari dalla volatilità del mercato. Tuttavia, dovresti trovare una piattaforma di prestito Bitcoin affidabile in cui investire i tuoi soldi. Prestare il tuo Bitcoin garantirà un reddito regolare senza mettere a rischio le attività.

L’hype sui social media può rapidamente influenzare. Tuttavia, prendere decisioni basate su tali speculazioni potrebbe essere devastante. Pratica i suggerimenti di cui sopra per gestire la paura e l’avidità quando investi in Bitcoin.