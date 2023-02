Fuori “Solo”, il nuovo singolo dei Bye.Tide

“SOLO” è il nuovo singolo del duo Bye.Tide ed è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws

I Bye.Tide sono un duo dal suono pop-elettronico formato da Francesco Pellegrin (producer) e Andrea Zambonini (cantante). Il loro suono è caratterizzato da texture elettroniche su melodie e vocals chill-pop. Tra il 2017 e il 2019 rilasciano 5 brani e il loro primo EP interamente in lingua inglese intitolato No time for you (2020). Nello stesso anno sentono la necessità espressiva di sperimentare testi italiani nelle loro produzioni rimanendo però fedeli al loro stile; Maldimare è il primo singolo, a cui seguono nel 2021 Amsterdam e Cerotto.

Dopo Non ti sento più e Come se ballassimo, uscite rispettivamente a marzo e giugno 2022, i ragazzi tornano ora con il brano SOLO che ci scalderà nei mesi più freddi dall’ anno e si prenderà gioco della tristezza e dello sconforto attraverso la musica, ballandoci sopra con questa hit ipnotica dal carattere lo-fi.

I Bye.Tide spiegano così l’idea di SOLO: “è una fotografia di un’esperienza di abbandono, un abbandono nel quale ci immergiamo con tutti i nostri pensieri, per comprenderne a pieno il reale significato. Un abbandono dal quale vogliamo sfuggire attraverso mille distrazioni. Sperando anche solo per una sera che tutto non sia mai successo.”

