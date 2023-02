Fuori “My Sun”, il singolo d’esordio dei Double Syd

Fuori “My Sun”, il singolo/video anticipatore dell’album d’esordio dei Double Syd, duo psycho pop/rock della provincia di Pesaro

“My Sun” è il singolo/video anticipatore dell’album d’esordio dei Double Syd, duo psycho pop/rock della provincia di Pesaro, che verrà pubblicato da Urtovox rec. nei primi mesi del 2023.

Il brano rappresenta quasi una richiesta per un passaggio trascendentale verso il sole, il mare, lo spazio, ed il video sottolinea questa esigenza che si sublima in una passeggiata onirica culminante nell’incontro con l’astronauta X, guida interstellare che introduce la band all’esplorazione del cosmo.

Guarda il video su youtube- https://youtu.be/8fTlghHGJVY

Su un tessuto melodico orientaleggiante, fluttuante, avvolto nel suono etereo della chitarra acustica, dell’organo e di un basso ipnotico, irrompe un ritornello più elettrico e distorto, creando una sorta di ponte sonoro tra la psichedelia degli anni’60 e l’alternative degli anni’90.

Le referenze e le passioni sono quelle generaliste per i Beatles e Pink Floyd del periodo Barrettiano per arrivare a parallelismi con artisti quali Beta Band e i The Auters, a cui si aggiunge l’amore per il brit pop anni 90 nelle sue icone di riferimento (Oasis&Blur).

Double Syd è un duo rock psichedelico composto da Adelmo Ravaglia (voce, chitarra ed organi) e da Enrico Liverani (voce, chitarre, basso e batteria) dedito all’approfondimento sonoro della magia dell’infanzia e delle esperienze irreali e oniriche.

Amici fin dai tempi delle elementari, i Double Syd hanno negli anni creato, suonato e registrato una serie di brani ispirati tanto alla Psichedelia degli anni’60 quanto al Brit-pop e alla musica alternativa degli anni’90.

“My lonely sun” è il loro album d’esordio, composto da 11 tracce cantate in inglese ed introdotto dai singoli “My sun” e “On my paper” e che verrà pubblicato da Urtovox rec i primi mesi del 2023.