Su YouTube “fralespine”, il nuovo singolo dell’artista emergente Tetra

Fuori il videoclip ufficiale di ‘’fralespine’’ il nuovo singolo dell’artista emergente Tetra prodotto da Doctor Keos & Tradez con le chitarre di LiverTheOnly.

Questo brano nasconde dei significati molto profondi : come trasformare il dolore in qualcosa di bello e che i sentimenti tristi non vanno per forza nascosti.

La canzone vuole far riflettere le persone, dai più grandi ai più piccoli, sul fatto che una sofferenza non porta sempre a qualcosa di brutto, anzi spesso è proprio lì che nasce l’arte. La sofferenza ci spinge a cambiare sta poi a noi decidere se cambiare ‘’in meglio o in peggio’’ ovvero se far sì che il dolore ci renda più empatici e più amorevoli verso il prossimo oppure far sì che il dolore ci indurisca ancora di più rendendoci schiavi di noi stessi e profondamente soli.

‘’STO FRA LE SPINE’’ ( la parte fondamentale del ritornello e della canzone) è una metafora per indicare un fastidio e un senso di costrizione da parte di qualcosa che ci fa star male;

ed è proprio da questi sentimenti che nascono i dubbi esistenziali, infatti la frase del ritornello finisce con: “MI CHIEDO SEMPRE COSA SARA’ MALE O BENE…’’ La morale e la lotta fra il bene e il male sono temi delle fiabe per bambini, ecco perché la traccia ed il video hanno molti riferimenti fiabeschi.

In questo video ed in questa canzone tutto ha un senso, anche se inizialmente può non sembrare così, è tutto impostato per lanciare all’ascoltatore e allo spettatore un messaggio: fai che tua sofferenza ti spinga a fare qualcosa di buono!

Quando nel testo Tetra dice: “SI’ LE ROSE SONO BELLE MA LE SPINE FANNO MALE’’ intende che ha accettato ormai il fatto che la vita non è rose e fiori e che ci sono dei momenti brutti, anzi spesso proprio dalle cose più belle che viviamo nascono le sofferenze, per via di lutti o separazioni, ma questo non vuoldire che dobbiamo far soffrire anche gli altri! Infatti la frase del testo continua con: ‘’ ORA MI SENTO FERIRE, IO VORREI SOLO CAPIRE, QUANDO LA GENTE NEL MONDO SMETTERA’ DI FAR SOFFRIRE? HO PERSO TROPPO, HO PERSO TANTO, HO PERSO SPESSO, HO PERSO TEMPO PER CHI NON C’E’ PIU’ ADESSO, HO SPRECATO, HO BUTTATO, HO BRUCIATO IL MIO TEMPO! TU DIMMI SE C’E’ STATO O CI SARA’ MAI UN SENSO…’’ Tetra vuole far capire che anche lei ha sofferto ma che questo non l’ha portata ad essere una persona ‘’cattiva o ‘’spietata’’ come quelle che l’hanno fatta soffrire, e sta chiedendo provocatoriamente direttamente all’ascoltatore se c’è un senso a questo che lei ha fatto (il senso è che vorrebbe che anche gli altri lo facessero così che nel mondo ci sarebbe meno cattiveria).

E’ un messaggio potentissimo se ci pensate perchè sfido qualsiasi persona a dire che non ha mai sofferto per qualcosa, anche una stupidaggine che sia, e se tutti quelli che soffrono avessero fatto in modo che questa li rendesse migliori quanto bene ci sarebbe stato nel mondo? Rifletteteci… Il mondo è ‘’cattivo’’ , il mondo fa ‘’schifo’’, come si suol dire perché la maggior parte delle persone quando soffrono si chiudono in se stessi e si lasciano schiacciare diventando a loro volta ‘’cattivi’’ e ‘’schifosi’’ come il mondo che tanto odiano, non è un caso che i peggiori killers e le persone più spietate al mondo, i suddetti ‘’mostri’’, abbiano alle spalle storie traumatiche.

Tetra vuole iniziare una rivoluzione, una rivoluzione interiore, vuole smuovere gli animi delle masse e far sì che tutto questo dolore comune ci porti ad un mondo migliore, un mondo più buono e meno cattivo, un mondo in cui ci possiamo sentire meno soli. Non vi sembra una favola ?

“Io vorrei fosse realtà!” Dice l’artista: “Questo è il motivo per cui ho scritto e pubblicato ‘’fralespine’’, ed ecco perché vi chiedo aiuto: per diffondere il mio messaggio, da sola non riesco a farlo.”

‘’Fralespine’’ tocca anche dei temi molto delicati come quelli della depressione e del possibile pensiero suicida che ne scaturisce ( nel testo del ritornello c’è un punto in cui dice: ’’MI CHIEDO QUANDO PER ME ARRIVERA’ LA FINE…’’).Queste problematiche sono realtà che al giorno d’oggi purtroppo, a causa degli eventi catastrofici che sono accaduti e che stanno continuando ad accadere, sono sempre più presenti soprattutto negli adolescenti e nei bambini. Ecco perché la canzone è indirizzata soprattutto a loro, ‘’fralespine’’ manda un messaggio che dice : “guarda che non sei solo nel tuo dolore” ; “guarda che la puoi superare se lo vuoi”; “guarda che dalla sofferenza puoi trarre sempre un insegnamento”.

Come in una fiaba in cui spesso e volentieri è il bene che vince sul male; “vorrei poter cambiare il mondo portando dei messaggi nuovi, dei messaggi positivi, dei messaggi a fin di bene. Mi vuoi aiutare?’’ Chiede l’artista.