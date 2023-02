“Pioggia Acida” è il nuovo singolo di Alessio Alba

“Pioggia Acida” è il nuovo singolo dell’artista Alessio Alba disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, prodotto da Francesco Tosoni per Indieffusione

La ricerca della luce dopo un momento buio nella vita è il motore della rinascita di Alessio Alba. Un percorso che lo ha portato alla consapevolezza che con tanto lavoro e sacrificio è possibile ritrovare la luminosità dei momenti felici che abbiamo vissuto e per qualche tempo dimenticato.

Da questa spinta nasce “Pioggia Acida”, il nuovo singolo dell’artista disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, prodotto da Francesco Tosoni per Indieffusione e presentato in anteprima al Deejay On Stage di Radio Deejay la scorsa estate a Riccione.

La ricerca interiore di Alessio Alba porta ad una domanda finale che gli permette, finalmente, di guardare la realtà sotto una luce nuova: “Ma perché nessuno mi ha mai detto che c’è una fine, che le montagne russe della vita corrono veloce verso il basso per poi risalire ancora più in alto, che se ne esce sempre, magari un po’ ammaccati ma sicuramente più consapevoli?”

Durante la stesura di “Pioggia Acida” l’artista ha ripensato all’Alessio di quel periodo negativo rivivendo le emozioni di quei momenti. Da qui nasce una canzone che non ha la pretesa di essere un inno alla gioia, insostenibile in certi momenti, ma nemmeno un pendolo che oscilla costantemente tra dolore e sofferenza senza mai trovare il suo punto fermo, quanto una canzone che faccia compagnia e possa infondere anche solo una lontana speranza in quei momenti decisamente no.

Per rendere musicalmente questa intenzione, insieme al produttore Francesco Tosoni, il brano è stato pensato come un crescendo, a partire da un arrangiamento semplice con al centro voce e organo per arrivare ad un’esplosione di synth, una liberazione che rappresenta un invito a lasciarsi andare.

Questa canzone porta con sé un augurio: che questo periodo buio finisca e che ci rincontreremo tutti in un luogo all’interno del quale vivere sotto una nuova logica “Dove non c’è oscurità e le lacrime non bruciano come pioggia acida.”