Il Collettivo Exagora pubblica il primo disco

Il collettivo Exagora, che nasce dall’iniziativa di Matteo, Yassa e Bongi, pubblica il primo e omonimo EP disponibile in digitale

“Exagora” (https://links.altafonte.com/qpeo6xo) il primo EP dell’omonimo collettivo esce in digitale per Attitude Recordz con distribuzione Altafonte. Exagora è un collettivo artistico formato dai rapper Giummo Lakari (2005), Paul Pears (1993), Gioia (1993), Yassa (1998), Frvnky (1998) e Uelboo (2003).

Anticipato dai singoli “Carta e lupi” e “Hara”, l’EP è composto da 5 tracce in cui le voci dei sei rapper si alternano sulle produzioni musicali di Dario Firmano (2002), direttore artistico del progetto. Il rap e le sue evoluzioni contemporanee come trap e drill sono al centro di “Exagora”, un EP in cui pezzi street, tesi e incalzanti convivono con altri più leggeri, introspettivi e melodici.

Il collettivo Exagora nasce dall’iniziativa di Matteo, Yassa e Bongi, tre ragazzi che, oltre alla passione per il rap, condividono un trascorso personale difficile e che, nel 2020, a Milano, hanno fondato ufficialmente un’etichetta discografica indipendente, Attitude Recordz. La prima sede dell’etichetta è nel quartiere San Siro, dove c’è lo studio di Yassa, attorno a cui ruotano molti ragazzi di zona. Successivamente, grazie alla vittoria di un bando, i tre riescono a ottenere i fondi economici necessari per prendere uno spazio più professionale in zona Corvetto, dove attualmente hanno la sede.

Attitude Recordz è un’etichetta che intende agevolare il percorso artistico di giovani di talento che provengono da situazioni disagiate: c’è chi non ha avuto la possibilità di studiare, chi ha subito violenze, chi per ovviare alla povertà si era dato allo spaccio e chi è stato in carcere. E questo spirito di Attitude è ben rappresentato dal progetto “Exagora” già a partire dal nome: una parola greca che significa “redenzione” ma che va letta anche come ex (fuori) agorà (piazza), ossia “fuori dalla piazza”.

TRACKLIST

01 Carta e lupi

(feat. Yassa e Frvnky)

02 Hara

(feat. Giummo Lakari e Paul Pears)

03 iPhone

(feat. Frvnky e Giummo Lakari)

04 Skyline

(feat. Yassa, Frvnky, Giummo Lakari, Gioia, Uelboo, Paul Pears)

05 Da solo

(feat. Gioia e Paul Pears)