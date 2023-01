Fuori il primo album dell’Italian Groove Collective

Esce il primo album dell’Italian Groove Collective (IGC), il collettivo nazionale che unisce il Groove al Jazz e al Funky, disponibile in tutte le piattaforme digitali ed in formato cd

Ben 55 musicisti molto conosciuti, tutti professionisti noti come solisti o come solidi membri delle band dei big della musica Italiana si sono riuniti durante il lockdown per dare vita a un progetto nuovo e che guarda in grande. Non solo la voglia di stare insieme e di fare musica ma ciò che li accomuna è anche la spinta a voler creare qualcosa di nuovo e di grande valore artistico ma allo stesso tempo che sia rappresentativo di un genere ben specifico ma anche di facile approccio anche per i non assidui seguaci di uno specifico genere musicale.

L’IGC, si articola in un progetto discografico gestito da MTmusic, unitamente ad una progettualità live. Il primo singolo, Smart Working è uscito in radio e in tutte le piattaforme digitali ad ottobre 2021 e il secondo singolo, Jump Through Hoops, ad agosto 2022

TRACKLIST:

1 – SMART WORKING (3:56)

(Costantino Ladisa – Gianni Vancini)

2 – PARADISE COVE (3:37)

(Federico Luongo – Gianni Vancini)

3 – YOU’RE MY EVERYTHING (5:57)

(Raymond Donnez , Jean Manuel Descarano , Leroy Gomes)

4 – FENKY 70 (3:44)

(Costantino Ladisa – Gianni Vancini)

5 – MY FANTASY (4:51)

(Danilo Riccardi)

6 – SOULFUL DISTANCES (5:16)

(Carlo Maria Micheli – Costantino Ladisa)

7 – PLAY TOGETHER (3:45)

(Enzo Anastasio – Gianni Vancini)

8 – BELIEVE ME (5:31)

(Gianni Vancini – Costantino Ladisa)

9 – JUMP THROUGH HOOPS (4:54)

(Donato Sensini)

10 – FEVER (5:12)

(Eddie Cooley – Otis Blackwell)

11 – 1993 (3:54)

(Marco Dirani – Gianni Vancini)

12 – A ME ME PIACE O BLUES (5:07)

(Giuseppe Daniele)

Ascolta l’album ITALIAN GROOVE COLLECTIVE:

https://bit.ly/3udZoLC