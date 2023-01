Software Engineer: uno dei lavori meglio pagati al mondo

Lavori più pagati: ecco quanto guadagna un Software Engineer, una delle professioni meglio retribuite a livello mondiale

I Software Engineer applicano principi e tecniche di ingegneria, matematica e informatica alla progettazione, allo sviluppo e al test di applicazioni software per computer: è tra i lavori più pagati al mondo.

Cosa fa un Software Engineer

I compiti di un Software Engineer includeranno lo sviluppo e la direzione dei metodi di convalida e test del sistema software, nonché la direzione delle nostre iniziative di programmazione software. Lavorerai anche a stretto contatto con i clienti e i dipartimenti interfunzionali per comunicare lo stato e le proposte del progetto.

È richiesta una laurea in informatica, ingegneria del software o un altro campo correlato. Avrai anche bisogno di almeno cinque o sette anni di ingegneria del software o esperienza nello sviluppo di software, preferibilmente in un campo correlato per avere successo in questo ruolo. Fondamentale è la conoscenza dell’inglese.

Responsabilità del Software Engineer

Sviluppare e dirigere metodi di validazione e test del sistema software.

Dirigere le nostre iniziative di programmazione software

Supervisionare lo sviluppo della documentazione.

Lavorare a stretto contatto con i clienti e i dipartimenti interfunzionali per comunicare lo stato e le proposte del progetto.

Analizzare i dati per coordinare efficacemente l’installazione di nuovi sistemi o la modifica di sistemi esistenti.

Gestire il ciclo di vita dello sviluppo del software.

Monitoraggio delle prestazioni del sistema.

Comunicare i dati chiave del progetto ai membri del team e creare coesione tra i team.

Sviluppo ed esecuzione di piani di progetto.

Applicare la matematica e la statistica alle iniziative di problem solving.

Applicazione delle migliori pratiche e procedure operative standard.

Creare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze tecniche della nostra azienda.

Testare nuovi software e correggere i bug.

Plasmare il futuro dei nostri sistemi.

Requisiti del Software Engineer

Una laurea in informatica, ingegneria del software o un altro campo correlato.

Da 5 a 7 anni di esperienza nell’ingegneria del software o nello sviluppo di software, preferibilmente in un campo correlato.

Esperienza di programmazione pratica utilizzando linguaggi pertinenti.

Esperienza nell’utilizzo di suite di strumenti pertinenti.

Forte comunicazione scritta e verbale e capacità interpersonali.

Capacità creative di problem solving.

Esperienza nella gestione del ciclo di vita dello sviluppo del software.

La capacità di dare priorità alle attività e consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

Esperienza di lavoro con clienti e partner commerciali.

Una comprensione completa dei concetti di informatica.

Ottime capacità di codifica.

Conoscenza approfondita delle metodologie agili.

Forti capacità di team building.

La capacità di viaggiare secondo necessità.