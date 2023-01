Online “10D10”, terza fatica discografica dei DON rodriguez

“10D10” è il nuovo album dei DON rodriguez, il terzo per Dischi Soviet Studio. Il disco è stato registrato negli studi di Laboratorio Luna

10D10 è il nuovo album dei DONrodriguez, il terzo per Dischi Soviet Studio. Il disco è stato registrato negli studi di Laboratorio Luna, Socraggio (paese che conta un unico abitante), nella selvaggia Valle Cannobina (Piemonte), durante lo scorso inverno. Le canzoni sono in parte figlie del lockdown, dalle atmosfere cupe e spesso ispirate a personaggi e luoghi esistenti. Dopo 10 anni di attività ininterrotta 10D10 è il disco più maturo del trio piemontese, il disco della consapevolezza. L’album si avvale della partecipazione di Alberto Corsi (Muschio) in Walter / Kubrett e Ora Ed Allora.

“Le foto sono state scattate diurne da Elda Belfanti – nostra amica. Si tratta della ex centrale nucleare Enrico Fermi di Trino Vercellese, in Piemonte. Le scritte che si intravedono sulla base dei camini di raffreddamento avevano il solo scopo di rassicurare gli abitanti della zona. La centrale non ha mai funzionato propriamente ed è stata ferma per quasi 300 giorni a causa di un presunto guasto. Le versioni ufficiali diramate sono state al centro di molte discussioni, sembra certo però che il livello di radioattività raggiunto dai pesci nell’area circostante sarebbe stato ben superiore al consentito.

L’idea del concept grafico è quello di immortalare un momento storico importante cui questo disco è anagraficamente legato: crisi energetica, l’uso del nucleare, la paura di una guerra nucleare”.

Ascolta 10D10 qui: https://bfan.link/10d10

Guarda il video di CRISTIANO QUI

Cristiano è stata ispirata dal suicidio per impiccagione di Chris Cornell.

Ora ed Allora, sebbene al femminile, è dedicata alla prematura scomparsa di un amico, molto vicino alla band.

Walter narra di un personaggio italiano realmente esistito.

Giovanna (di via Paruta) è ispirata dalla primogenita del barista del Circolo di via Paruta a Milano, dove risiedevamo da studenti. Una piccola parte embrionale del testo era già stata scritta sul muro dell’abitazione di Via Paruta nel 1998.

Sei Sempre Uguale (ballata punk) è la storia di una ragazza partita per un viaggio di scoperta personale e tornata a mani vuote.

Nuvole Blu #2 segue a Nuvole Blu, brano presente su L’indimenticane (2015, Dischi Soviet Studio).

Kubrett è stata ispirata dalle immortali imprese di Sir Ernest Shackleton e della nave esplorativa Endurance. Il ritmo lento e cadenzato trae spunto dal medesimo incedere di Shackleton e del suo equipaggio tra i ghiacci antartici.

DON rodriguez è un trio formatosi nel 2012. Esordisce per Dischi Soviet Studio con L’Indimenticane (2015), registrato da Ivan Antonio Rossi. Il 16 marzo 2018 esce il secondo LP, La Sostanza Dei Fatti (Dischi Soviet Studio), registrato al Green Fog Studio di Genova. L’ultimo LP è 10D10 (2022), registrato al Laboratorio Luna da Andrea Ferrari e coprodotto dagli stessi DON rodriguez.

DON rodriguez: Alberto V Bontà (voce, chitarre), Fruvaz (basso), Bovo (batteria).

10D10 è stato registrato da Andrea Ferrari (normalmente produttore di dischi jazz strumentali) e coprodotto dai DON rodriguez al Laboratorio Luna di Socraggio (VB), Lo studio di registrazione fa parte dell’associazione che porta lo stesso nome. Si tratta della antica scuola elementare del paese di Socraggio.

Nei brani Kubrett, Walter e Splendorion una chitarra è affidata ad Alberto Corsi, chitarrista della stoner band Muschio.

Mixato e masterizzato da Filippo Strang al VDSS Studio di Ceprano (FR).

La foto di copertina è stata scattata da Elda Belfanti a Trino Vercellese, postproduzione fotografica di Gomez Piruzi – già al flicorno soprano in Fotografei Voce na minha Rolleyflex, album dei PAUL+PAULA (Fosbury Records).