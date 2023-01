L’UE e i simboli nelle fiabe a “Rebus” nel pomeriggio di Rai 3

Torna “Rebus”, il programma condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini in onda domenica 29 gennaio alle 16.30 su Rai 3: ecco le anticipazioni della puntata

In oltre sessant’anni di vita, l’Unione Europea ha affrontato molte difficoltà, ma il ritorno sulla scena politica dei nazionalismi la sta mettendo alla prova. Anche la guerra in Ucraina racconta di un fronte non sempre compatto. A “Rebus”, il programma condotto da Corrado Augias e Giorgio Zanchini in onda domenica 29 gennaio alle 16.30 su Rai 3, lo storico Guido Crainz parla di “Ombre D’Europa”, il titolo del suo ultimo saggio.

A seguire la psicoanalista Lella Ravasi Bellocchio racconta come i grandi classici della letteratura per l’infanzia parlino delle persone e alle persone, trasformando in storia e simbolo quello che è difficile dire. Le storie crudeli e difficili delle fiabe aprono alla complessità, portano a esplorare i sentimenti, ricalcano i passaggi fondamentali dell’esistenza, e addestrano alla vita.