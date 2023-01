Linea Verde su Rai 1 porta alla scoperta della fiera di Carrù

A Linea Verde, in onda domenica mattina su Rai 1: Sua Maestà il bue grasso. La trasmissione porta alla scoperta della fiera di Carrù

Linea Verde alla fiera di Carrù, in Piemonte, dove gareggiano i più bei esemplari di animali di razza piemontese e dove protagonista indiscusso è il bue grasso. Allevati con pazienza e dedizione per cinque anni nelle stalle che circondano il paese, rappresentano una delle migliori espressioni dell’allevamento bovino con alle spalle una lunga, anzi lunghissima tradizione che risale al Medioevo. Per citare Peppone “sono un vero e proprio investimento culturale”.

Sono tanti i visitatori della fiera che arrivano da tutto il Piemonte e non solo per rendere omaggio a questi maestosi animali ma anche per assaggiare la specialità del paese: il gran bollito piemontese che con la sua ‘regola del 7’ prevede 7 tagli per 7 salse!

Mentre Peppone si concentra su Carrù e l’allevamento di questi animali, Beppe Convertini esplora il territorio del Monregalese. Dalla cupola del Santuario di Vicoforte, la più grande cupola ellittica del mondo, alle grotte di Bossea, da un panorama mozzafiato a un viaggio nel cuore della montagna seguendo un percorso scolpito dall’acqua in migliaia di anni.

Francesco Gasparri ci porta in cammino attraverso il paesaggio innevato delle Langhe che circondano il Borgo de La Morra, mostrandoci la magia delle viti che riposano al freddo dell’inverno.

Carrù, ore 6 del mattino, fuori è ancora completamente buio, ma cosa ci fanno decine di persone in fila, tra cui Beppe e Peppone, ad aspettare che si aprano le porte dei ristoranti? Lo scopriamo il 29 gennaio ore 12.20 su RaiUno.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto.

Regia di Luciano Sabatini. Produttore esecutivo Federica Giancola.