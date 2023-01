Grande Fratello Vip: Antonella piange e vuole andare via

Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi, reduce da alcuni litigi con Edoardo Donnamaria, pare inconsolabile e vuole lasciare la casa

Al Gf Vip Antonella Fiordelisi in lacrime: la gieffina, che nei giorni scorsi ha affrontato alcune discussioni poco piacevoli in particolare con il suo fidanzato all’interno della casa Edoardo Donnamaria, sembra proprio in crisi. Non è la prima volta che l’influencer campana si dà alle lacrime e accusa momenti di tristezza, ma questa volta parrebbe una cosa un po’ più seria. “Quando sono molto ferita non torno più come prima“, sentenzia Antonella confidandosi con Antonino Spinalbese.

LEGGI ANCHE: Black out nella casa del Gf Vip. E scatta un bacio

La concorrente, a quanto pare, avrebbe accusato molto gli alti e bassi con Edoardo, che negli ultimi giorni l’ha accusata di essere “falsa” e per questo ha detto di volersi allontanare da lei. Anche il fatto che lui abbia stretto amicizia con un determinato gruppo di altri vipponi nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto stare male Antonella, perchè un po’ si è sentita messa da parte e un po’ alcuni protagonisti del gioco a cui Edoardo si è avvicinato a lei non piacciono (vedi ad esempio Edoardo Tavassi).

Fatto sta che ieri, in alcuni video pubblicati dal sito ufficiale del Grande Fratello, Antonella Fiordelisi è appasa inconsolabile: sdraiata su un divano, sepolta sotto diverse coperte e con i lacrimoni a rigarle le guance (con tanto di trucco sbavato, cosa che si solito in altre occasioni aveva sempre cercato di evitare). “Voglio andare via, non sto più bene qua, per le persone che ci sono qui dentro non sto più bene”, dice in lacrime a Edoardo che le si avvicina per chiederle come mai stia lì sola a piangere. Edorado ha in mano un totem con uno scacco (un cavallo), perchè tutti i concorrenti dovrebbero a breve fare una partita di scacchi su una scacchiera gigante. Ma Antonella, appunto, non pare intenzionata ad alzarsi per andare a giocare.

Edoardo tenta di consolarla: “Forse stai male per le persone che ti mancano, caso strano piangi da quando non parliamo”. E ancora, con dolcezza: “Sappiamo entrambi che non te ne andrai mai, forse è il caso che trovi una soluzione”. Antonella, tristemente, replica: “Sono una persona finta, perchè mi sta parlando?”. E lui: “Non mi piace vederti piangere“. Lei sta in silenzio. “Vuoi un abbraccio”?, chiede lui. Lei muta. Lui si alza e tenta un piccolo riavvicinamento (non troppo convinto): le si siede accanto, la abbraccia e le dà un bacio sulla fronte. Poi però si alza e si allontana, diretto sembra alla partita di scacchi.

Poco dopo a consolare Antonella ci provano anche altri vipponi. Il bel coiffeur Antonino Spinalbese le dice che secondo lui stanno dando importanza a “problemi superflui” e dovrebbero andare oltre alle questioni di “orgoglio”. Dice infatti: “Tutto sta nel chi fa il primo passo no?“. E ancora: “Secondo me entrambi capite l’altro, ma siete un po’ fermi ai principi delle scuse, di chi ha ragione, di chi non sbaglia”. Lei però è abbastanza ferma sulle sue posizioni: “Siamo molto diversi. “Lui non è più quello di prima che mi piaceva e mi ha fatto innamorare, è un’altra persona“. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez le dice ancora: “Lui per la prima volta adesso riesce a farti ingelosire”. Ma per Antonella le cose non sono così semplici: “Ma non è neanche un fatto di gelosia, se sto così non lo vedo più il mio complice“. Antonino prosegue: “Ma ieri quando lo hai visto giocare avevai un grande sorriso”. “Eh, ma è durato poco il sorriso. Quando sono andata a letto ero di nuovo trosite”.

Anche Andrea Maesrtelli e Attilio Romita tentano di convincere Antonella a tirarsi su di morale. Ecco la ricetta di Romita:” Smetti di piagnere, fai il gioco con noi, stanotte ci pensi bene, raccogli tutte le tue energie, ignora quelo che avviene intorno a te che non ti piacciono. Noi ci mettiamo in quattro o cinque vicino a te e passiamo quest’altra settimana così. Tu puoi sputare tutta la rabbia che hai dentro a noi, noi ti stiamo a sentire, ma non ti puoi annientare da sola”. Maestrelli gli fa eco: “Così ti logori”. E le dice: “Devi pensare a te stessa, al di là che poi tu rimanga insieme a lui o no devi viverti bene questa esperienza, che ti capita una volta sola nella vita. Pensa se poi un domani rimpiangerai di non aver dato il massimo”.

Più tardi, poi, anche lo stesso Edoardo finisce a piangere pensando alla situazione che si è creata con Antonella. Con lui ci sono altri coinquilini che cercano di consolarlo: Luca Onestini (che gli porta un bicchiere di acqua), Micol Incorvaia, Nicole Murgia. Onestini gli dice che non vuole vederlo così, Micol glki ricorda tutti i suoi pregi e sottolinea la belleza della storia vissuta con Antonella, comunque dovessero andare le cose. Sia Micol che Nicole, poi, lo abbracciano per carcere di consolarlo mentre piange. La coppia che tanto piaceva al pubblico – ribattezzata Donnamaria – riuscirà a superare questo momento di crisi? Si riconcilieranno prima della puntata di lunedì 30 gennaio?