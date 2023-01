Costellazioni di Nick Payne ancora in scena al TeatroBasilica

Il Franco Parenti in scena al TeatroBasilica: Costellazioni di Nick Payne, regia di Raphael Tobia Vogel, prosegue fino al 5 febbraio 2023

Sarà in scena al TeatroBasilica, fino al 5 febbraio, Costellazioni di Nick Payne, con la regia di Raphael Tobia Vogel, traduzione Matteo Colombo; protagonisti: Elena Lietti e Pietro Micci. Produzione Teatro Franco Parenti, TPE – Teatro Piemonte Europa.

Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica. In scena, tutte le possibili infinite fasi di una relazione: una danza giocata in frammenti di tempo per raccontare conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Ciò che facciamo o non facciamo potrebbe essere fatto o non fatto allo stesso modo o in modo diverso in infiniti universi paralleli. Così dice la “Teoria delle stringhe”. È partendo da questo assunto che Nick Payne, drammaturgo inglese, indaga il sentimento umano per eccellenza, l’Amore. Su una drammaturgia aperta, infinita come le possibilità del caso, il giovane regista Raphael Tobia Vogel (Per Strada – Buon anno, ragazzi – Marjorie Prime – Mutuo Soccorso) scava a fondo nei personaggi e confeziona uno spettacolo che regala sensazioni profonde.

INFORMAZIONI

Orari:

lunedì ore 19:00

dal martedì al sabato ore 21:00

domenica 16:30

Prezzi:

Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519