Case farmaceutiche: Merck KGaA aumenta la produttività

La tedesca Merck KGaA vuole aumentare la propria produttività lanciando un nuovo farmaco o aggiungendo una nuova indicazione a quelli approvati ogni anno e mezzo

L’azienda farmaceutica tedesca Merck KGaA vuole aumentare la propria produttività in termini di R&S con l’obiettivo di lanciare un nuovo farmaco o di aggiungere una nuova indicazione a un farmaco già approvato ogni anno e mezzo. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda di life sciences e health tech rafforzerà il suo lavoro esterno attraverso licenze e partnership strategiche.

L’azienda, che ha più di tre secoli, ha delineato un futuro in cui più della metà dei suoi nuovi lanci proverrà da Accordi con partner esterni e la pipeline si concentrerà su oncologia, neurologia e immunologia. Attualmente, la pipeline terapeutica dell’azienda è composta da quattro molecole di derivazione esterna e nove di produzione interna.

Nella presentazione di oggi, l’azienda di Francoforte ha dichiarato di voler convertire “la R&S in un’organizzazione più snella, incentrata su un’esecuzione impeccabile e sulla disciplina delle risorse”.

Merck KGaA vanta 6.200 addetti alla ricerca e sviluppo in Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Taiwan, Cina, Israele, Francia e Corea del Sud. “Siamo spinti dalla nostra ambizione di accelerare la scoperta, lo sviluppo e la fornitura di farmaci innovativi ai pazienti affetti da cancro e da malattie neuroinfiammatorie e immunomediate”, ha dichiarato in un comunicato Danny Bar-Zohar, CMO di Merck KGaA per il settore sanitario.

Bar-Zohar ha affermato che la roadmap includerà “semplicità di progettazione” e “disciplina delle risorse”. Secondo la presentazione, Merck KGaA afferma che eseguirà un maggior numero di studi clinici e ridurrà il time to market di 365 giorni, un obiettivo ambizioso in un complesso ecosistema di studi clinici. Sono previsti “protocolli più snelli” e “studi decomplessificati”.

Pipeline oncologica

La strategia di ricerca e sviluppo dell’azienda nel campo dell’oncologia si basa sulla leadership esistente in alcuni tipi di tumore, tra cui i tumori della testa e del collo, uroteliali e del colon-retto. La pipeline oncologica è incentrata su approcci sinergici che mirano a colpire i percorsi chiave coinvolti nella sopravvivenza delle cellule tumorali, mettendo in campo meccanismi che colpiscono il cancro nel suo nucleo, con tre strategie terapeutiche:

Consegna di payload dannosi per il DNA tumorale direttamente al tumore con una tecnologia ADC all’avanguardia.

Impedire alle cellule tumorali di riparare il danno al DNA, attraverso l’inibizione della risposta al danno al DNA (DDR).

Ripristinando la sensibilità all’apoptosi, il meccanismo di morte naturale delle cellule, che il cancro può inibire.

L’asset principale della pipeline oncologica è xevinapant, un potente inibitore orale di piccole molecole IAP (Inhibitor of Apoptosis Protein), in fase di sperimentazione, che viene valutato nel trattamento curativo del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo localmente avanzato, un’area che non ha visto progressi significativi nel trattamento negli ultimi 20 anni. Xevinapant, ottenuto in licenza da Debiopharm nel marzo 2021, si basa sulla lunga tradizione e sulla vasta esperienza dell’azienda nel SCCHN. Sulla base del promettente profilo di efficacia e sicurezza osservato nello studio di Fase II e dell’urgente necessità di nuovi trattamenti, l’azienda sta valutando xevinapant in due studi clinici di Fase III, randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo, attualmente in corso, con l’obiettivo di trasformare lo standard di cura.

L’ampio portafoglio di inibitori DDR selettivi e potenti dell’azienda comprende diversi agenti in fase di sviluppo che inibiscono direttamente le vie DDR necessarie per la sopravvivenza delle cellule tumorali. Attaccando l’instabilità genetica intrinseca delle cellule tumorali, questi agenti hanno il potenziale per sfruttare questa debolezza e ribaltare l’equilibrio terapeutico nei tumori difficili da trattare. L’inibitore orale dell’ATR (atassia telangiectasia e Rad3-correlato) M1774, progettato come molecola potenzialmente migliore della categoria, è il principale asset DDR in pipeline. I risultati di dose-escalation presentati di recente hanno dimostrato che M1774 al livello di espansione della dose raccomandata ha mostrato un’esposizione farmacologicamente robusta e un profilo di sicurezza favorevole. M1774 ha un ampio potenziale in combinazione con altri inibitori della DDR e altri farmaci, e come monoterapia nel giusto contesto genomico. Il portafoglio DDR comprende anche inibitori dell’ATM (atassia-telangiectasia mutata) e della DNA-PK (proteina chinasi DNA-dipendente) ed è stato recentemente integrato da una collaborazione con Nerviano Medical Sciences con l’opzione per un accordo di licenza sull’inibitore selettivo di nuova generazione della PARP1 (poli (ADP-ribosio) polimerasi) NMS-293.

All’inizio di quest’anno, M9140, il primo ADC sviluppato con la tecnologia dell’azienda, è entrato in fase di sperimentazione umana. Lo studio di Fase Ia in corso sta valutando M9140 in pazienti affetti da tumore del colon-retto. M9140 è un ADC anti-CEACAM5 con un payload di inibitore della topoisomerasi 1 (esatecan) che è stato razionalmente progettato per garantire la stabilità in circolo e una superiore attività di uccisione delle cellule tumorali con un’ampia finestra terapeutica. M9140 ha un potenziale sinergico anche con l’inibizione della DDR.

Pipeline in neurologia e immunologia

Nel campo della neurologia e dell’immunologia, Merck KGaA, intende espandere il proprio portafoglio di prodotti per la sclerosi multipla (SM) con evobrutinib, un inibitore orale della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) altamente selettivo e in fase di sperimentazione, che può diventare un’opzione terapeutica di prim’ordine per la sclerosi multipla recidivante (SMR).

In uno studio di Fase II e nel follow-up, evobrutinib è il primo inibitore della BTK (BTKi) a dimostrare un’efficacia clinica sostenuta per le persone affette da SM-RM fino a tre anni e mezzo e ad avere un impatto sui biomarcatori precoci dell’infiammazione centrale in corso che correlano con la progressione della malattia, tra cui il volume delle lesioni in lenta espansione e i livelli di proteina della catena leggera del neurofilamento nel sangue.

Negli studi preclinici, evobrutinib ha modulato sia le cellule B che i macrofagi (in periferia)/microglia (nel cervello). Questo approccio ha il potenziale di avere un impatto positivo sia sulla progressione causata dalle ricadute sia sulla progressione silenziosa che si verifica indipendentemente dalle ricadute. Durante la Fase II, lo studio di ricerca della dose di BTKi ha dimostrato che il dosaggio BID ha raggiunto l’efficacia massima con un’occupazione di BTK >95% mantenuta nel 98% dei pazienti prima della dose successiva. La lettura dei dati della Fase III per evobrutinib è prevista per il quarto trimestre del 2023.

Merck KGaA, intende anche valutare il potenziale della cladribina orale in malattie neurologiche in cui l’infiammazione è un fattore primario, come la miastenia grave generalizzata.

L’azienda sta cercando di diversificare la pipeline con l’immunologia e di accelerare la R&S concentrandosi su bersagli dalla biologia comprovata attraverso modalità innovative. La chiave di questi sforzi è lo studio di Fase II WILLOW, attualmente in corso, sull’inibitore del TLR7/8 enpatoran nel lupus eritematoso cutaneo e sistemico. Basandosi sull’esperienza in neurologia, l’azienda sta avviando uno studio proof-of-concept sulle patologie neuromuscolari della dermatomiosite e della polimiosite con enpatoran. Queste patologie, caratterizzate da una progressiva debolezza muscolare, presentano un’attivazione immunitaria e un’espressione del TLR7/8 simili a quelle del lupus.