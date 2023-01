Cambio di lavoro: i consigli degli esperti di Jobiri per affrontarlo

I professionisti di Jobiri, propongono alcuni stratagemmi per affrontare un cambio di lavoro o di carriera nel modo giusto

Affrontare un cambio di lavoro e di carriera è un passo molto importante e, proprio per questo, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Lo confermano anche gli esperti di Jobiri, il primo career advisor intelligente che supporta i candidati a trovare lavoro e a inserirsi nell’organico aziendale in modo semplice ed efficace.

Il cambiamento di lavoro può essere principalmente di due tipologie: il moving interno, che si traduce nel ricoprire un’altra posizione all’interno della stessa azienda in cui si era già assunti, oppure la ricerca di una professione in un’altra realtà. In quest’ultimo caso, il candidato ha due opzioni: mantenere la stessa posizione lavorativa, scegliendo un contesto diverso, oppure cambiare radicalmente lavoro e settore, una scelta, questa, senza dubbio complessa, ma che spesso si rivela necessaria per diverse ragioni, dall’insoddisfazione nei confronti della propria professione, alla voglia di mettersi in gioco e di mettere alla prova le proprie capacità e competenze.

In realtà, sottolineano gli esperti di Jobiri, le motivazioni che spingono una persona a cambiare lavoro possono essere molteplici:

– licenziamento

– mancanza di stimoli e soddisfazioni sia a livello professionale che relazionale (i rapporti con i colleghi giocano infatti un ruolo determinante per il benessere nel luogo di lavoro)

– volontà di crescere professionalmente

desiderio di cambiare radicalmente mestiere, inseguendo sogni e passioni

– necessità di ricevere una retribuzione più elevata

– problemi con il proprio responsabile

L’importante, comunque, è avere piena consapevolezza del perché si vuole cambiare lavoro e carriera: solo partendo da questa base è possibile fare le mosse successive per attuare il cambiamento in modo soddisfacente.

A tale proposito, è indispensabile mettere in pratica alcune azioni precise, cominciando dall’assumere un atteggiamento positivo e proattivo: non sempre si riesce a trovare subito un nuovo lavoro o a far decollare la propria carriera; a volte serve pazienza e perseveranza, accompagnate da una forte fiducia nelle proprie capacità. È anche importante raccogliere informazioni circa il settore di mercato in cui ci si vuole inserire ed, eventualmente, seguire corsi di formazione dedicati per potenziare o ampliare le proprie skill. Non dimenticare, poi, che per cambiare lavoro o carriera con successo è molto importante aggiornare il proprio profilo LinkedIn e coltivare la propria rete di contatti (aspetto particolarmente utile per la ricerca di un nuovo lavoro.