X4Lime con Forever Bambù per azzerare la carbon footprint della calce

X4Lime sceglie Forever Bambù per azzerare la carbon footprint della calce e sviluppare un portafoglio di carbonio con il recupero di terreni abbandonati

Forever Bambù, leader dal 2014 nella piantagione di bambù gigante con agricoltura biologica e simbiotica, è stata scelta come partner esg da X4LIME, azienda internazionale con sede a Bergamo e leader nell’esperienza di produzione di calce.

“Volevamo ridurre a zero l’impronta di carbonio nostra e dei nostri clienti e abbiamo iniziato una ricerca per individuare il partner giusto per noi. La scelta è stata facile: grazie all’esclusivo protocollo di gestione agroforestale biologica e simbiotica di Forever Bambù, le sue foreste di bambù assorbono 36 volte più CO2 di una foresta mista, a parità di superficie e di condizioni climatiche” commenta Carlo Cella, CEO di X4LIME. “Questo rappresenta una trasformazione per lo sviluppo del portafoglio di carbonio dell’intera industria della calce. Inoltre, la validazione del metodo di calcolo di assorbimento della CO2 effettuata da Rina ha contato nella selezione, a garanzia che questi progetti producono elementi sociali positivi per le comunità associate alle aree di compensazione del progetto“.

Quando si parla di calce – che tra l’altro è nota anche come calce viva o calce bruciata – si parla spesso anche di CO2, perché la sua produzione ne crea molta, essendo ad alta intensità di carbonio. Nell’ambito del portafoglio di soluzioni per la compensazione delle emissioni di carbonio, X4LIME offre una soluzione naturale ed economicamente vantaggiosa, in grado di compensare ogni 100 tpd di produzione con una piantagione di bambù di 135 ettari.

Il mondo della calce rappresenta uno dei settori più energivori, oltre che necessari: secondo il Greenhouse Gas Protocol (GHG), l’industria è responsabile del 21% delle emissioni, e di questa significativa fetta, l’8% proviene direttamente da calce e cemento. Nasce così la nuova partnership BAMBOO4LIME, creata proprio per offrire alle aziende di #lime l’opportunità di compensare la propria impronta di carbonio sfruttando l’eccezionale attività di assorbimento del carbonio delle gigantesche foreste di bambù di Forever Bamboo e di sviluppare un portafoglio di carbonio e contribuire al recupero di terreni abbandonati o impoveriti dall’agricoltura intensiva, con un progetto di economia circolare che utilizza la materia prima per produrre bioplastiche.

Le soluzioni naturali di compensazione del carbonio si basano sull’unica tecnologia disponibile, che lavora a temperatura e pressione ambiente, per risolvere il problema della neutralità del carbonio.

“Siamo entusiasti di questo impegno speciale assunto da una filiera tanto necessaria quanto ad altissimo impatto ambientale” aggiunge Emanuele Rissone, CEO e fondatore di Forever Bamboo. “Questa nuova alleanza sancisce una profonda consapevolezza del ruolo che la calce svolge nel nostro mondo e nell’ambiente. Ed è proprio con la collaborazione di ogni singolo anello di questa catena che possiamo, insieme, portare un reale impatto positivo sul nostro pianeta.“