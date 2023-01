Su Rai Storia il film “La terrazza”: ecco la trama

In prima serata su Rai Storia “La terrazza”, il film diretto da Ettore Scola, in onda sabato 28 gennaio alle 21.10 per il ciclo “Cinema Italia”

Fine anni Settanta. Due cene mondane su una terrazza romana, organizzate a un anno di distanza l’una dall’altra, sono l’occasione per un gruppo di intellettuali per tracciare un bilancio dei sogni di rinnovamento sociale e politico della loro gioventù, al termine della Seconda guerra mondiale. Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Jean-Louis Trintignant, Carla Gravina, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Serge Reggiani, Ombretta Colli sono i grandi protagonisti de “La terrazza”, il film diretto da Ettore Scola, in onda sabato 28 gennaio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. La pellicola annovera, tra i riconoscimenti al Festival di Cannes, quello per migliore sceneggiatura (Ettore Scola, Age & Scarpelli) e per la miglior attrice non protagonista (Carla Gravina).