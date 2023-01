“Io so” è il nuovo singolo inedito di Emily Rinaldi

Arriva in radio “Io so” il nuovo singolo inedito di Emily Rinaldi, con la produzione di Vincenzo Sorrentino che del brano ha scritto la musica (RMR Production)

“Il brano parla di quanto ognuno di noi sia veramente forte, anche quando ci sta crollando il mondo addosso, quando tutto e tutti ci vengono contro e noi abbiamo la forza di reagire perché, proprio come ho scritto nel testo – afferma Emily Rinaldi – siamo qualcosa di magnifico di unico. Non dobbiamo abbatterci davanti gli ostacoli, possiamo superare tutto contando solo su noi stessi, sempre. Scrivere questo brano per me è stata una vera e propria necessità, per esprimere soprattutto tutte le mie sensazioni ed emozioni anche per non sentirmi sola. Spero che molte persone si ritrovino in quello che ho scritto e che come me, dopo aver sentito la canzone, si sentano meno sole ma soprattutto che trovino la forza di reagire davanti alle avversità della vita.”

Qui il video: https://youtu.be/hUXqW1icwko

“Realizzare il video è stato molto commovente perché abbiamo deciso di ripercorrere un po’ la mia vita – racconta ancora Emily – proiettando dietro di me delle immagini di quando ero più piccolina. Per fortuna ero girata di spalle e non le vedevo perché sono sicura che sarei scoppiata a piangere a dirotto! Per girare il regista del video, Mario Miccione, si è inventato le cose più strane per creare delle bellissime riprese dall’alto e non solo.”

Emily Rinaldi, nata il 15 giugno 2006, frequenta il secondo anno del Liceo Musicale Anton Giulio Bragaglia e studia canto lirico da quasi un anno. Ha iniziato il suo percorso canoro a 6 anni cantando repertorio di musica leggera e ha partecipato a vari concorsi nei quali si è sempre classificata ai primi posti. Ha cantato e recitato in vari programmi televisivi targati Mediaset. Nel 2020 si è classificata al primo posto nel concorso Casa Sanremo con l’inedito “Polvere” pubblicato nel 2019, anno in cui è uscito il suo primo album “Emily Rinaldi 13”. Nell’estate del 2021 ha pubblicato il secondo inedito “Get Down”, con il quale ha riassaporato l’atmosfera di Casa Sanremo 2022, brano che è stato inserito nel film “Din Don 4” in onda su Italia 1. “Io So”, il nuovo inedito è in radio ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Trovi Emily Rinaldi anche su Instagram e Youtube