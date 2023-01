Infezioni da malaria resistenti all’artemisina: nuova cura in fase III

Novartis e Medicines for Malaria Venture passano alla Fase III per un trattamento combinato contro l’aumento delle infezioni da malaria resistenti all’artemisina

Novartis e Medicines for Malaria Venture (MMV) stanno passando alla Fase III per un trattamento combinato che mira a contrastare l’aumento delle infezioni da malaria resistenti all’artemisina.

Il composto ganaplacide di Novartis utilizza un meccanismo d’azione unico e completamente nuovo rispetto agli antimalarici attuali. Combinato con una nuova formulazione una volta al giorno di lumefantrina, un farmaco antimalarico attualmente in uso, il trattamento ha mostrato il potenziale di eliminare l’infezione malarica normale e i parassiti resistenti all’artemisinina e di bloccare le trasmissioni.

Uno studio clinico di Fase II a due bracci ha incluso 349 pazienti di età superiore ai 12 anni e 175 pazienti di età inferiore ai 12 anni. Nei pazienti con malaria acuta non complicata dovuta a infezione da Plasmodium falciparum, la risposta a ganaplacide/lumefantrina è stata simile a quella osservata nei pazienti sottoposti alla terapia di controllo “gold standard” artemether-lumefantrina.

Storicamente, le terapie combinate con artemisinina (ACT) si sono rivelate altamente efficaci nel trattamento della malaria da P. falciparum. Negli ultimi anni, la sottoregione del Grande Mekong ha segnalato l’emergere di una resistenza dei parassiti all’artemisinina e di segni di resistenza ai farmaci tipicamente combinati con essa. I tassi di infezione sono molto più bassi in quest’area, quindi non si trattava di una preoccupazione significativa. Tuttavia, negli ultimi due o tre anni, la malaria resistente ai farmaci si è manifestata in alcune zone dell’Africa, soprattutto nel nord dell’Uganda e del Ruanda.

“È un primo segnale di allarme”, ha dichiarato a BioSpace Tim Wells, CSO di MMV. “Dato che ci vuole così tanto tempo per lo sviluppo, dobbiamo darci una mossa e mettere in circolazione farmaci che non contengano artemisinina. Se si perdono i farmaci di prima linea a causa della resistenza, si tornerebbe ai tempi in cui l’artemisinina non era ancora stata messa in commercio. Ci sarebbero forse un milione di bambini che muoiono ogni anno, invece degli attuali 600mila”.

La resistenza all’artemisina e al farmaco partner porta ad alti tassi di fallimento del trattamento.

In questa combinazione di Novartis, sostenuta da MMV, il ganaplacide uccide rapidamente il parassita mentre il suo farmaco partner, la lumefantrina, rimane in circolo più a lungo per eliminare eventuali parassiti vaganti. Il meccanismo unico di ganaplacide agisce non solo sullo stadio ematico del parassita, ma anche nel fegato, indicando potenzialmente una certa attività profilattica.

Il programma di dosaggio è ottimizzato a tre giorni, come gli ACT attualmente prescritti, ma con una unica somministrazione giornaliera anzichè due. Wells spera che un minor numero di dosi possa migliorare l’aderenza al trattamento.

“La buona notizia è che sappiamo che il meccanismo d’azione è completamente diverso da qualsiasi altra cosa in circolazione”, ha detto Wells.

I ricercatori testano costantemente parassiti primari provenienti da diversi centri africani per assicurarsi che i farmaci attuali possano funzionare contro le nuove mutazioni di P. falciparum. Wells è entusiasta di poter affermare che “sul campo non ci sono ceppi di parassiti resistenti a questo [ganaplacide]”.

Wells ha previsto il lancio di uno studio di Fase III nel 2023, con la speranza di presentarlo alla FDA nel 2025. Lo studio sarà ampio e coprirà più Paesi, prevedendo dove si manifesterà la malattia e quando per massimizzare i risultati della sperimentazione.

Novartis investe nella malaria da oltre 25 anni e collabora con MMV dal 2007. “Siamo in gioco a lungo termine per la malaria”, ha dichiarato a BioSpace Caroline Boulton, Global Program Head for Malaria di Novartis.

“Penso che condividiamo la visione di MMV nel cercare di muoverci davvero lungo il percorso verso l’eliminazione della malaria. È questo l’obiettivo di tutti i nostri sforzi”.

Nel 1999 ha lanciato la prima combinazione di ACT a dose fissa, il coartem. Nel 2021, l’azienda ha raggiunto la pietra miliare di 1 miliardo di somministrazioni di farmaci, principalmente a costo zero. Boulton ha condiviso che a metà del 2023 sono attesi i risultati di uno studio per una formulazione specifica di coartem per bambini, una grave esigenza non soddisfatta dal mercato.

A giugno Novartis ha rinnovato il suo impegno a favore delle malattie tropicali e dell’eliminazione della malaria con un impegno quinquennale di 250 milioni di dollari per la ricerca e lo sviluppo.