Il professore” è il nuovo singolo del cantautore Armando Cacciato

“Il professore” è il titolo del nuovo singolo del cantautore siciliano Armando Cacciato (ascolta qui), disponibile a partire da oggi: il brano è dedicato a Pietro Carmina, insegnante di filosofia nel Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Canicattì (Ag) che l’artista ha frequentato, tragicamente scomparso l’11 dicembre del 2021 a causa di un’esplosione conseguente ad una fuga di gas che ha causato il crollo di una palazzina a Ravanusa..

“Il professore Carmina scrisse, qualche anno prima, una struggente lettera dedicata ai suoi alunni, nel corso dei suoi tanti anni di insegnamento, in procinto del pensionamento –– Il presidente delladecise di ricordarlo il giorno di Capodanno, esaltandone le doti umane e puntando l’obiettivo sull’importanza delle figure educative. Figure che devono sempre essere esempio di vita. Una vita che bisogna mordere. Da protagonisti, non da spettatori. Insieme, non da soli. “Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi : infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente”.

AL brano, oltre ad Armando Cacciato (voce, cori, percussioni), hanno partecipato Pierangelo Carvello – tastiere, Pietro Falzone – chitarra elettrica, Federico Gucciardo – batteria, Roberto Puccio – chitarra acustica

Peppe Sferrazza – basso elettrica. Arrangiamenti a cura di Pierangelo Carvello e Armando Cacciato. Mastering: Andrea Corvo. Prodotto da Circuiti Sonori.

cantautore e produttore indipendente siciliano, inizia come batterista nel ‘94, perfezionandosi successivamente sotto la guida di. Laureatosi in pedagogia, consegue successivamente un master di Laurea in Scienze e Tecnologie applicate alla musica, presso il conservatorio V. Bellini di Caltanissetta. Perfeziona i suoi studi come fonico con, produttore tra i più importanti nella scena rock internazionale (Nirvana, Page & Plant, Tori Amos). Nel 2001 partecipa come cantante con la sua band Harea Kreativa a, raggiungendo la. Nel 2007 pubblica, il suo primo album, distribuito dalla. Nel settembre 2011 si esibisce presso il teatro Fraschini di Pavia come batterista nel tributo italiano a Michael Jacksoncon, diretta dae con, affermata cantante italo-americana. Nel 2012 reinterpreta dal vivo i maggiori successi deicon il loro esponente principale, il batteristaNello stesso anno fonda, etichetta indipendente e accademia musicale dove segue e produce diversi artisti. Nel 2013 divide il palco con, virtuoso chitarrista italiano (Zucchero, Vasco Rossi, Laura Pausini) a Licata, in omaggio a, voce della Sicilia e dei siciliani. Ha inoltre aperto concerti per cantautori italiani di successo quali. Nel 2015 il singoloottiene ampio successo di critica e la recensione sudalla penna del grande giornalista e produttore. Nel 2016come miglior artista rock italiano dell’anno. Sempre nel 2016, scritta con, schizza al primo posto nelle classifiche digitali nel rock alternativo. Il suo ultimo singolo,”, ottiene un ottimo consenso di pubblico, raggiungendoed il terzo posto per le. Nel 2020 esce il singolo “, rivisitazione in chiave electro-soul del famoso canto partigiano. Lo stesso anno esce l’albumscritto nel 2008 per gli immigrati che raggiungono la Sicilia attraverso il mar Mediterraneo in cerca di una vita migliore. Nel 2021 esce il remaster di “”. Sempre lo stesso anno esce “, singolo che raggiunge le classifiche nazionali delle etichette indipendenti, rimanendo top 50 del MEI per oltre 3 settimane. Nell’estate del 2022 si esibisce allo Spasimo a Palermo con altri cantautori (tra i quali) per unche vede la partecipazione straordinaria di. Inoltre, sempre concon(RADIO RCS) organizzano un festival a Serradifalco dedicato al cantautorato. Lo stesso ottiene ottimi riscontri e sul palco si esibiscono 28 artisti tra solisti e band. Il 25 settembre esce, con cui il cantautore siciliano rende, ucciso il 25 settembre 1988 insieme al padre,, in un agguato mafioso avvenuto nella statale Agrigento Caltanissetta mentre ritornava verso Palermo GUARDA VIDEOCLIP