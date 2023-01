Fuori primo album solista di Paolo Domeniconi dei The Rebel Cats

L’ultimo Ribelle è il primo album solista in italiano di Paolo Domeniconi: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

Paolo Domeniconi, leader dal 1983 della storica band new rockabilly dei The Rebel Cats, presenta L’Ultimo Ribelle, il suo primo album rockabilly da solista, tutto in italiano, tra le mura dell’iconico Naima Club di Forlì.

L’ultimo Ribelle esce negli store fisici e digitali distribuito dall’etichetta fiorentina Audioglobe e preceduto dal video del singolo Good Morning Teds.

Il disco si compone di nove tracce, di cui otto inediti e una cover di Gioia e Rivoluzione degli Area. In modo originale e personalissimo, L’ultimo Ribelle trae spunto dal vissuto di Domeniconi, per veicolare il suo pensiero sui temi più caldi e controversi del presente.

I testi sono stati realizzati in collaborazione con l’inimitabile penna del poeta Claudio Molinari, e ruotano attorno al tema dell’amore per la vita, per il mondo e per le persone.

Il disco è stato masterizzato allo Yes Master Studio di Nashville (Tennessee), dall’ingegnere del suono Jim Demain – che ha lavorato tra gli altri con Elton John: «Adoro davvero questo album. Ha un’atmosfera così fantastica. La musica mi ricorda un po’ il rock’n’roll degli anni Sessanta, ed è che se fosse scritta per la colonna sonora di un film di Fellini».

Ad accompagnare Domeniconi (chitarra e voce) sul palco del Naima Club e nella registrazione live del disco alcuni dei migliori musicisti della scena locale e non, tra cui Mattia Montesi (contrabbasso), Don Antonio e Luca Giovacchini (chitarre), Piero Perelli (percussioni) e Vince Valicelli (batteria).

L’Ultimo Ribelle è stato registrato in presa diretta presso lo studio Crinale Lab, tra Brisighella e Modigliana, ed è stato poi mixato nella sala d’incisione forlivese L’amor Mio Non Muore, dal maestro Roberto Villa.