Francesca Michielin torna con “Cani sciolti”: ecco la tracklist

Francesca Michielin svela la tracklist del suo nuovo album, “Cani sciolti”: il progetto, in arrivo il 24 febbraio, è stato anticipato dai singoli “bonsoir” e “occhi grandi grandi”

Manca sempre meno alla pubblicazione di “Cani Sciolti” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin in arrivo il 24 febbraio, alla vigilia del suo compleanno, già disponibile in pre-save e pre-order. Nell’attesa di poterlo finalmente ascoltare, la cantautrice e polistrumentista svela oggi la tracklist ufficiale.

Un intenso viaggio cantautorale composto da 12 tracce – 10 inediti in aggiunta ai singoli già editi “bonsoir” e “occhi grandi grandi” – è quello che Francesca Michielin ha confezionato per il suo pubblico, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione, curandone ogni singolo particolare.

01. occhi grandi grandi

02. un bosco

03. padova può ucciderti più di milano

04. ghetto perfetto

05. quello che ancora non c’è

06. piccola città

07. bonsoir

08. verbena

09. carmen

10. non sono io la tua solitudine

11. claudia

12. d. punto

FRANCESCA IN TOUR

Cresce l’attesa per la release di “Cani Sciolti” grazie anche alla serie di sold out messi a segno con il bonsoir! – Michielin10 a teatro: il tour, prodotto da Vivo Concerti, ha già registrato numerosi tutto-esaurito, a cui si aggiungono il sold out della data di Bologna del 5 aprile e, a grande richiesta, due nuove date il 4 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara e il 18 aprile al Teatro Verdi di Padova. È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca riabbraccerà il suo pubblico e presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

I biglietti per le nuove date del bonsoir! – Michielin10 a teatro sono già disponibili su www.vivoconcerti.com e, dalle ore 11 di mercoledì 1 febbraio, nei punti vendita autorizzati.

“Cani Sciolti” arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: tra lo straordinario successo riscontrato alla conduzione di X Factor, il suo primo romanzo “Il cuore è un organo” e la seconda stagione del podcast “Maschiacci” di cui è autrice e conduttrice, Francesca Michielin non ha mai smesso di stupirci con il suo talento e la sua poliedricità.