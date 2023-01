Disponibile in Italia “My Best Friend’s Exorcism” di Grady Hendrix

Grady Hendrix è scrittore, giornalista, sceneggiatore e uno dei fondatori del New York Asian Film Festival: il suo “My Best Friend’s Exorcism” è nelle librerie

È il 1988: Abby e Gretchen, studentesse al secondo anno di liceo, sono migliori amiche fin dai tempi della quarta elementare. Insieme sognano, parlano, respingono i ragazzi troppo disinvolti, ascoltano musica, stringono e sciolgono alleanze all’interno del microcosmo scolastico, eccetera. Tutto più o meno nella norma, insomma. Ma, dopo una serata di esperimenti lisergici, chiacchiere e bagni nel fiume con altre compagne di scuola finita in modo abbastanza disastroso, Gretchen comincia a comportarsi in modo, come dire?… diverso. È diventata lunatica. Irritabile. E ogni volta che c’è lei nelle vicinanze si verificano incidenti ora bizzarri, ora spiacevoli, in alcuni casi francamente terribili. Le indagini di Abby la conducono a scoperte sorprendenti e, quando la loro storia giungerà alla sua sconvolgente conclusione, il destino di Abby e Gretchen resterà appeso a un’unica domanda: la loro amicizia è abbastanza potente da sconfiggere il diavolo?

Ambientato durante quell’ondata di Panico Satanico che spinse gli americani a cercare messaggi satanisti sotto o dietro ogni album heavy metal, questo romanzo è una storia toccante di amicizia liceale e possessione demoniaca, un thriller ibrido e soprannaturale al cardiopalma, capace di miscelare sapientemente angosce e drammi adolescenziali, orrori indicibili e un mix – pericolosamente nostalgico – di canzoni pop degli anni Ottanta.

Grady Hendrix è scrittore, giornalista, sceneggiatore e uno dei fondatori del New York Asian Film Festival. Ha lavorato per “Slate”, “The Village Voice”, “Time Out New York”, “Playboy” e “Variety”. Ha scritto della bandiera confederata per “Playboy”, ha seguito delle convenzioni di collezionisti di mitragliatrici, ha creato programmi per la televisione cinese, ha steso la sceneggiatura di Satanic Panic su una donna che consegna pizze a domicilio alle prese con ricchi satanisti. È l’autore di diversi romanzi di grande successo negli USA, tra i quali Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe (Mondadori Strade blu, 2020). Horrorstör è stato segnalato come uno dei migliori libri del 2014 da National Public Radio.