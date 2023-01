Per trasformare le foto in disegni un aiuto da AI Draw

AI Draw è uno strumento gratuito che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare le foto in bellissimi disegni fatti a mano

Il suo utilizzo è gratuito, molto semplice e non richiede alcun tipo di registrazione. L’aspetto migliore di questo strumento è che consente di visualizzare l’intero processo. In altre parole, è possibile vedere come l’AI disegna le linee per trasformare la foto in un disegno.

Le immagini ottenute sono piuttosto attraenti, sicuramente attireranno l’attenzione una volta pubblicate sui social, condivise nelle chat o inviate via email.

Inoltre, è possibile anche scaricare un’animazione GIF che mostra come è stato generato il disegno.

L’utilizzo di AI Draw è davvero semplice, infatti l’intero compito è svolto dall’AI che sta dietro a questo strumento web. Per cominciare, basta cliccare su “Get Started”.

Selezionare la foto, caricandola dai file locali, cliccando su “Select from the library”. Dopo questo passaggio, il processo di conversione viene eseguito automaticamente, mentre è possibile vedere come la foto viene trasformata in un disegno con tratto manuale.

Facoltativamente, durante il secondo passaggio, si può cliccare su “PRO MODE” per personalizzare alcune funzionalità. Ad esempio, si può cambiare il colore delle linee e dello sfondo, passare da un tipo di penna all’altro e selezionare la risoluzione dell’immagine.

Al termine del processo di conversione, l’immagine si potrà esportare. Non c’è alcun pulsante per scaricare l’immagine, quindi bisogna posizionare il mouse sopra di essa e cliccando con il tasto destro e selezionare “Salva immagine come…”.

Se si vuole salvare un’animazione, in formato GIF, che mostra come è stato creato il disegno al tratto, andare al passaggio 3 e premere su “Download GIF”. Anche in questo caso non esiste un pulsante specifico per scaricare la GIF e bisognerà fare come prima, cliccando con il tasto destro del mouse e poi “Salva immagine con nome…”.