“Il cacciatore di sogni” racconta la storia di Simone Dessì

Simone Dessì che nel 2009, all’età di 20 anni, è diventato paraplegico a causa di un incidente sul lavoro, è il protagonista de “Il cacciatore di sogni”

E’ Simone Dessì che nel 2009, all’età di 20 anni, è diventato paraplegico a causa di un incidente sul lavoro, il protagonista del programma condotto da Stefano Buttafuoco, “Il cacciatore di sogni”, che racconta la disabilità capovolgendo gli stereotipi legati all’handicap in onda venerdì 27 gennaio alle 23.20 su Rai 3.

Durante il lockdown dovuto alla pandemia, Simone segue su canali televisivi stranieri gli incontri di special boxe, il pugilato per disabili, appassionandosi a questo sport. Comincia ad allenarsi prima in casa, poi in una palestra di Alessandria. Finalmente, il 14 ottobre 2022 il suo sogno si avvera: sale sul ring e si esibisce nel prematch del titolo europeo dei pesi Gallo, (conquistato da Alessio Lorusso, suo grande amico).

Simone Dessì è oggi l’icona nazionale della disciplina e sogna di trasformarla in uno sport riconosciuto dalla Federazione Pugilistica italiana. “Il mio obiettivo – racconta il giovane atleta – è far sì che le nostre esibizioni possano diventare delle competizioni vere e proprie, come accade all’estero, dove ci sono già i campionati. Lo sport deve essere di tutti e per tutti”.

Stefano Buttafuoco trascorrerà con Simone una intera giornata on the road che da Vignole Borbera, il paesino in Piemonte in cui vive insieme alla compagna, li porterà fino ad Assisi. Incontrerà familiari e amici, tra i quali il “campione tatuato” Alessio Lorusso che tante volte si è allenato con Simone per provare la special boxe.

Al termine della puntata, il conduttore si metterà in gioco in prima persona: nella palestra del Centro Nazionale Federale di Pugilato di Assisi, salirà sul ring assieme a Simone, entrambi sulla sedia a rotelle, ad “armi pari”. Sul ring ci saranno ad assisterli due ospiti d’eccezione, Francesco Damiani, campione del mondo pesi massimi per tre anni consecutivi (1978-80) e Irma Testa, prima atleta a guadagnare una medaglia nel pugilato femminile con il bronzo ai Giochi di Tokyo 2020.

“Il cacciatore di sogni” è un programma di Stefano Buttafuoco, Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Luisella Ratiglia, Vincenza Berti con la regia di Lucio Nicolini.