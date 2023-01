I Nolo pubblicano in digitale l’EP “Luminia”

Fuori in distribuzione Artist First il nuovo EP del duo NOLO. Il capitolo definitivo del progetto di Milano, che prende il suo nome da un quartiere della città meneghina

Esce in distribuzione Artist First il nuovo EP del duo NOLO. Finalmente il capitolo definitivo del progetto di Milano, che prende il suo nome proprio da un quartiere della città meneghina: acronimo di “Nord di Loreto“. Qui dentro troviamo una città ai confini del mondo Occidentale, quella Milano scintillante, la città delle luci che ci circonda fin da piccoli: i neon, i semafori, le metropolitane, le finestre dei palazzi. Per noi nati e cresciuti a Milano sono luci calde, accoglienti e domestiche. Il pop malinconico dei NOLO, diventa un ritratto generazionale per una generazione cittadina che si perde e si ritrova continuamente: una dichiarazione d’amore alla città di Milano.

L’artificiale è diventato il nostro habitat naturale, con la sua personale potenza e poesia, una montagna di cemento e asfalto, un mare di elettricità. Questo rapporto con la città sta alla base dell’ EP, scritto di notte, in una sala prove a Nolo, con una tastiera e le birrette in confezione da sei. Luminia come un regno dove tutto è imprevedibile, dove guardare le vite degli altri ti trasmette solo paura per il futuro, dove un singolo sguardo in metropolitana può contenere un amore che ha il sapore di eterno, dove la spinta per ricominciare può partire anche da una serata passata ad ubriacarsi.

Noi stessi, alla fine, diventiamo luci di una città di notte, con le nostre storie, le nostre vite, le nostre vittorie e le nostre sconfitte. Questo tema viene affrontato nel brano Black-out, dove l’ambientazione del disco si mescola con ciò che vogliamo e dovremmo essere.

Siamo nati e cresciuti in una Milano che cambia attorno a noi e volevamo chiederle solo questo: stiamo cambiando con te o siamo rimasti indietro, totalmente immobili?

