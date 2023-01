“Green book” in prima serata su Rai 3: la trama del film

In prima serata su Rai 3 il film “Green book”: nel cast della pellicola che ha vinto tre Premi Oscar Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Ecco la trama

New York, 1962. Rimasto senza lavoro, il buttafuori italoamericano Frank “Tony Lip” Vallelonga si convince ad accettare una singolare offerta. Accompagnerà un talentuoso e affermato pianista afroamericano, Don Shirley, nella sua tournée nel Sud degli Stati Uniti, territorio fortemente arretrato sull’integrazione e sulla parità di diritti fra neri e bianchi. E’ la storia che Peter Farrell racconta in “Green Book”, in onda venerdì 27 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Nel cast del film, vincitore di tre Premi Oscar (miglior film, miglior sceneggiatura originale e migliore attore non protagonista): Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Shirley è ricco e istruito, mentre Vallelonga è ruvido e diretto, ma il viaggio darà uno scossone alle differenze fra i due e il loro rapporto di lavoro, strada facendo, salderà le diversità di partenza in una originale e profonda amicizia.

Consumato regista di commedie popolari come “Scemo & più scemo” e “Tutti pazzi per Mary”, Peter Farrelly cerca e ottiene il salto di qualità verso un cinema più ambizioso adattando per il grande schermo una storia vera, riuscendo così a realizzare un film che omaggia il filone dei “buddy movie”, genere nel quale una coppia inizialmente poco assortita consolida la vicinanza forzata in un rapporto di amicizia. Merito anche della sceneggiatura di Nick Vallelonga, Brian Currie e dello stesso Peter Farrelly, premiata con la statuetta, e degli attori Viggo Mortensen, che riesce a sdoganare il collaudato cliché del buttafuori italoamericano, e di Mahershala Ali in stato di grazia, che per la sua interpretazione ha conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista.