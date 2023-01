Connessione wireless: Cambium Networks lancia cnWave V2000 a 60 GHz

Con cnWave V2000 a 60 GHz Cambium Networks realizza la soluzione fixed wireless più veloce mai realizzata dall’azienda, con throughput di 5,2 Gbps a 1 chilometro di distanza

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha presentato cnWave 60 GHz V2000, un nodo client flessibile di fascia media progettato per comuni, imprese e service provider che desiderano effettuare il backhaul di Wi-Fi e videosorveglianza, implementare la connettività building-to-building o fornire l’accesso residenziale a Internet.

Maggiore affidabilità e minore latenza rispetto al Wi-Fi mesh.

Progettato per implementazioni ad alta velocità e ad alta densità nelle città e nelle aree suburbane, il cnWave V2000 è l’ultima novità del portafoglio cnWave 60 GHz di Cambium Networks. Il V2000 segna un significativo progresso in termini di facilità d’uso e di implementazione per le configurazioni punto-punto e offre una significativa estensione del raggio d’azione per le implementazioni di reti mesh distribuite.

A differenza delle tecnologie mesh Wi-Fi tradizionali, le reti distribuite che utilizzano cnWave hanno una latenza inferiore a un millisecondo per nodo e la rete si riconverte in meno di 250 millisecondi, il tutto garantendo un throughput di diversi Gbps.

Tempi più rapidi per raggiungere i ricavi ad un costo totale inferiore rispetto alla fibra ottica.

Grazie al backhaul dei punti di accesso Wi-Fi per esterni della serie XV2 di Cambium Networks, il nodo client V2000 offre una connettività wireless gigabit facile, veloce ed economica, con un Total Cost of Ownership (TCO) significativamente inferiore rispetto all’infrastruttura in fibra. Il V2000 ha il potenziale per fornire collegamenti Point to Point fino a 5 Gbps con la tecnologia di channel bonding già disponibile nel nodo client cnWave V3000 a 60 GHz.

“I V2000 ci hanno aperto molte opportunità di implementazione per espandere la nostra rete basata su cnWave”, ha dichiarato Aaron Hildreth, membro fondatore di Intellipop, service provider americano bastao nello Utah. “Sono leggeri, facili da assemblare e ci hanno permesso di competere direttamente con la società locale di distribuzione via cavo che sta implementando una rete in fibra. Hanno retto bene alle intemperie e siamo ottimisti per il futuro della nostra distribuzione fixed wireless”.

“Per le città che stanno implementando la videosorveglianza e il Wi-Fi all’aperto, o semplicemente per estendere l’accesso broadband alle strutture poco servite, il V2000 è un’ottima soluzione per estendere le reti in fibra esistenti o come alternativa alla posa di nuove linee in fibra”, ha dichiarato Scott Imhoff, SVP della gestione e pianificazione dei prodotti di Cambium Networks. “Con il V2000, le imprese e i service provider hanno ora una maggiore flessibilità quando si tratta di localizzare e collegare telecamere e punti di accesso Wi-Fi, risolvendo al contempo le sfide poste dal business con i 60 GHz”.

Il progetto Smart City Vision della città di San Jose, in California, in funzione da oltre un anno, sfrutta la tecnologia wireless a onde millimetriche a 60 GHz di Cambium Networks come infrastruttura di rete installata su lampioni, semafori ed edifici in tutto il corridoio del centro per supportare una rete di punti di accesso Wi-Fi esterni. L’infrastruttura di rete distribuita basata su Cambium Networks copre circa 60 isolati per fornire connettività Wi-Fi gratuita a residenti, visitatori, lavoratori e imprese lungo i corridoi strategici del centro.

Progettare reti per supportare il Wi-Fi o le telecamere di sicurezza in grandi aree aperte come parcheggi, aree di sosta, strutture di trasporto o parchi è una sfida. La posa della fibra ottica fino a ogni dispositivo è sempre stata problematica a causa dei costi e dei tempi necessari. Il Wi-Fi mesh tradizionale non è in grado di garantire una bassa latenza o affidabilità, mentre con una velocità di Gbps in ogni direzione a 1 chilometro di distanza, il nodo client V2000 apre nuove opportunità di utilizzo per le aziende e aumenta il ROI per i service provider che implementano reti multipunto o distribuite. Il V2000 dispone anche di una porta di ingresso PoE da 2,5 GbE e di una porta di uscita PoE da 2,5 GbE per l’alimentazione di access point Wi-Fi o telecamere di videosorveglianza.

Inoltre, in configurazione punto-multipunto, il V2000 offre una copertura circa tripla rispetto a Cambium Networks cnWave 60 GHz V1000, consentendo ai fornitori di servizi residenziali di coprire un maggior numero di abitazioni per nodo di distribuzione. Il V2000 è disponibile anche come soluzione standalone preconfigurata in un Bridge-in-a-Box da 2 Gbps.

Il V2000 fa parte di Cambium ONE Network, che semplifica le operazioni fornendo un’unica esperienza IT sicura, trasformando la rete da un insieme di parti disparate a un’architettura unificata. La piattaforma integra Wi-Fi, switching, sicurezza di rete, SD-WAN e infrastruttura wireless fissa esterna in un unico framework gestito dal cloud management cnMaestro.