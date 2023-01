“Senza fondo” è il nuovo singolo di Elisabetta Arpellino

Fuori in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo dell’astigiana Elisabetta Arpellino dal titolo Senza Fondo

Fuori il nuovo singolo di Elisabetta Arpellino dal titolo Senza Fondo. La cantautrice astigiana è attiva sulla scena musicale dal 2019 e con questo brano ci accompagna nel suo mondo interiore parlandoci delle sue fragilità e delle sue insicurezze. Un nuovo capitolo musicale che segue il singolo L’Amore Cos’è e che anticipa l’uscita del suo secondo EP che vedrà la luce nel corso del nuovo anno.

“Senza Fondo è un racconto di fragilità e paure. Nasce dalla presa di coscienza che la realtà non è come quella descritta nelle fiabe. Parla di mura costruire per difendersi dal dolore e di lotta contro le proprie insicurezze. È una richiesta di aiuto celata dietro a maschere di sorrisi”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3YaNxf0

BIO:

Elisabetta Arpellino (classe 1997) è una cantautrice di origine astigiana, trapiantata a Milano per perfezionare i suoi studi artistici presso il CPM Music Institute di Franco Mussida, dove si diploma a febbraio del 2022. Fin da piccola coltiva la sua passione per la musica e per la scrittura. Ispirata dai grandi cantautori della musica italiana come Francesco Guccini, Fabrizio De André e Francesco De Gregori con i quali è cresciuta, all’età di 11 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni. Negli anni partecipa a diversi Premi per autori e Festival, dove ha l’opportunità di crescere artisticamente dividendo il palco con i big della musica italiana. Nel 2019 pubblica il suo primo Ep “Da dove riparto” una raccolta di brani significativi scritti dal 2013 al 2018. Il 18 novembre 2022 esce “L’amore cos’è”, primo singolo del nuovo progetto musicale dell’artista, nato dall’incontro con la produttrice Veronica Gori.