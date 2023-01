“Bye” è il nuovo singolo di The 24 Project

Esce in distribuzione Believe, “bye“, il nuovo singolo di The 24 Project che continua il suo percorso di collaborazione con vari artisti della scena underground

É online in distribuzione Believe, “bye“, il nuovo singolo di The 24 Project che continua il suo percorso di collaborazione con vari artisti della scena underground in vista di un nuovo disco, questa volta intrecciandosi con la voce e il testo struggente della cantautrice Angela Iris. Il brano racconta tutte le fragilità nate da una storia d’amore finita, come in un abbraccio consolatorio. Il sound elettronico del producer faentino accompagna la calda voce della cantautrice milanese in una perfetta fusione di stili che dà vita a una canzone emozionante e coinvolgente.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/the24project-bye