Welfare aziendale: nasce il progetto Santoni Virtus

L’azienda italiana Santoni presenta il progetto Santoni Virtus, un programma di welfare che raccoglie tutte le iniziative dell’azienda a favore dei collaboratori e delle loro famiglie.

Il primo passo del progetto Santoni Virtus è un’erogazione straordinaria a ciascun dipendente di un buono del valore di 300 euro netti, utilizzabili in beni di consumo: un sostegno concreto per contrastare l’aumento del costo della vita in un contesto di grande incertezza e complessità economica e sociale.

“Santoni è da sempre animata da un forte senso di responsabilità sociale, le persone sono al centro del nostro sistema di valori. Il benessere del singolo individuo è parte della nostra responsabilità – afferma Giuseppe Santoni, CEO dell’azienda – Il progetto Santoni Virtus è la rappresentazione tangibile di quell’attenzione, di quei gesti, di tutta la cura che dedichiamo a chi fa parte della nostra famiglia”.

Sono molteplici le iniziative che l’azienda sta già dedicando ai propri dipendenti: il 2022 ha visto l’inaugurazione di Convivio, lo spazio dedicato alla pausa pranzo intesa come momento di scambio e di confronto, ed è stato inoltre messo a disposizione dei collaboratori un supporto professionale di ascolto e di sostegno per aiutare il delicato processo di conciliazione tra vita privata e lavoro, con un’attenzione particolare alla tutela della maternità e al tema dell’occupazione femminile.

Sul piano della formazione la Santoni investe con costanza e in modo crescente a tutti i livelli: l’azienda ha ideato diversi percorsi formativi per i dipendenti, pensati per l’aggiornamento costante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, dello sviluppo delle competenze specifiche, della formazione on the job e della preservazione del saper fare artigianale – sempre con il supporto di esperti e consulenti specializzati.

Da gennaio 2023, inoltre, verrà avviato un innovativo programma di formazione interamente dedicato alla Sostenibilità del Ciclo Produttivo, realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche.