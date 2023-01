Moda: anche nel 2023 il lusso non conoscerà crisi

Moda: in un clima di generale incertezza, luxury goods continueranno a godere di ottima salute con una crescita fino al +10% nel 2023

Gli operatori del sistema moda internazionale guardano con preoccupazione al clima di incertezza che si è creato tra i clienti a seguito della situazione internazionale segnata dalla guerra in Ucraina, dal rincaro dei costi energetici e delle materie prime e in generale dall’avanzare di una crisi economica che sta producendo l’aumento dell’inflazione. Tutti fattori che pesano sui mercati e si riflettono anche sul fashion system.

Opinione diffusa è che il nuovo anno vedrà approfondirsi la distanza tra i redditi medio-bassi e quelli alti. In questo quadro di fragilità globale la moda subirà senz’altro importanti contraccolpi, confermano McKinsey & Company e The Business of Fashion nel loro ultimo report “The State of Fashion 2023”, con un dato che sembra comunque assodato: il lusso continuerà a rimanere un settore estremamente redditizio.

Nonostante un’inflazione a doppia cifra (10%), saranno proprio i luxury goods a godere di ottima salute con una crescita fino al +10% nel 2023, rispetto al +3% del resto dell’industria. Una controtendenza che conferma quello che molti osservatori hanno sempre sostenuto: la sicurezza del mercato del lusso è che anche nei periodi economici più duri difficilmente entra in crisi.

Più difficili le previsioni per la fascia media e mediobassa del mercato. Secondo quanto si legge nel report McKinsey & Company e The Business of Fashion: “Nel 2023, i consumatori saranno imprevedibili e volubili e i brand dovranno considerare attentamente i fattori che influenzano i comportamenti di acquisto e rispondere di conseguenza. Anche se molti clienti riducono la spesa, i marchi hanno l’opportunità di mantenere i clienti coinvolti attraverso, ad esempio, canali di noleggio e i rivenditori. L’abbigliamento quotidiano da ufficio diventerà più casual e l’abito per occasioni speciali diventerà più audace“. Di conseguenza, suggerisce il reporto: “i brand dovranno essere più creativi nel marketing per attirare i clienti attraverso contenuti audaci e differenziati”.