Luca Giribone pubblica “Selene. Storia di follia, d’amore e di spettri”

In tutte le librerie e bookstore “Selene. Storia di follia, d’amore e di spettri” di Luca Giribone pubblicato da Europa Edizioni

«Bevi un sorso di quelli seri adesso, amico mio. Bevi un sorso di quelli che ti entrano bene dentro e ti bruciano lo stomaco, perché ti servirà, se vuoi sapere tutta la storia. Vero, Signora?» e, nel salutare l’impalpabile presenza che abita il reparto, alza il calice con un sorriso complice «non lo senti il freddo? I caloriferi sono al massimo, eppure fa freddo. Le finestre sono chiuse, però si gela. Lei è qui con noi e ci ascolta. Ma non avere paura: io dirò quello che so. La storia la conoscono tutti, ma molti di quelli che stanno qui dentro non parlano nemmeno. Sei fortunato ad avere incontrato me».

Con una narrazione fluida, moderna, attenta e riflessiva l’autore Luca Giribone ci porta a scoprire un intreccio giallo, gotico e sentimentale che appassiona e coinvolge il lettore, incollandolo alla lettura fino alla fine. Lo scrittore descrive e scoperchia, con delicatezza e abilità, la miseria umana della follia. “Questo libro è un viaggio che porta i lettori attraverso la storia e la fantasia. L’incredibile vicenda dell’ex manicomio di Quarto dei Mille a Genova fa da sfondo all’amore tormentato fra due giovani, nella Liguria degli anni Settanta, e a una caccia ai fantasmi che avrà un esito del tutto inaspettato” dichiara l’autore. “Si mescolano romance, gotico, thriller e romanzo storico, in un intreccio appassionante e unico nel suo genere.”

Trama

“La collina dei matti”. Così la chiamano, ancora oggi, i genovesi. Non amano passeggiare nelle sue vicinanze, girano al largo. Eppure, è tanto bella, annegata nel verde del parco, dal quale sorge, monumentale e inquietante, l’ex manicomio di Quarto. Selene. Storia di follia, d’amore e di spettri è un mosaico che va composto percorrendo tre strade diverse. Una storia d’amore che affonda le sue radici negli anni Settanta e, in apparenza, regala tutta la leggerezza di un’adolescenza spensierata. Il paradiso, forse, o forse l’inferno, perché Paolo è un paziente schizofrenico, arrivato all’ospedale di Quarto dopo aver assistito a un avvenimento agghiacciante. E se invece l’incubo del manicomio fosse la finzione, e la vita con Selene la realtà che la malattia di Paolo cerca di cancellare? Cosa è vero, cosa falso? Qual è la follia? Selene o l’ospedale? “Una piccola inchiesta locale” viene intanto condotta da Marco Righi, giornalista di una testata genovese, chiamato da un medico del manicomio di Quarto per documentare le presunte apparizioni della Signora, lo spettro che terrorizza pazienti e personale sanitario. Ma Righi dà la caccia anche a un malato che non esiste, recluso in una stanza che nessuno ha mai visto. Infine, Selene, al centro di tutto, dovrà restituire la sua versione e permettere a chi leggerà questo appassionante romanzo di completare il puzzle e trovare (forse) la verità. La verità, però, ha un prezzo. Dall’autore bestseller della Saga di New York, un nuovo, incredibile viaggio fra realtà e immaginazione.