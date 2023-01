Lo spettacolo di Andrea Ascolese debutta al Teatro Dehon

“L’età dell’oro: la mia vita raccontata a Andrea Pazienza” il 25 gennaio debutta al Teatro Dehon di Bologna lo spettacolo di Andrea Ascolese

Mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 21 si terrà il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Andrea Ascolese tratto dal romanzo di Gianluca Morozzi “L’età dell’oro: la mia vita raccontata a Paz” al Teatro Dehon di Bologna.

L’attore bolognese Andrea Ascolese torna in teatro come attore e regista e veste i panni dello scrittore Gianluca Morozzi, autore de “L’età dell’oro: la mia vita raccontata a Paz”, un’autobiografia che percorre la sua ventennale carriera dagli esordi ai giorni nostri.

Lo spettacolo, adattamento teatrale ad opera dello stesso Ascolese, si avvale del talento di Giuseppe Veneziano, artista esponente della New pop, le cui opere in videoproiezione accompagneranno il protagonista in questo racconto sincero e a tratti comico, e di alcuni musicisti storici come Dandy Bestia, chitarrista degli Skiantos, Nicola Bagnoli e Moreno Spirogi, rispettivamente tastierista e cantante fondatore degli Avvoltoi.

Rimasto chiuso nello scantinato di un bar di Bologna, in attesa che un fabbro (Giuseppe Veneziano) lo liberi, Gianluca parla con il fantasma del fumettista Andrea Pazienza, suo mentore, che prende vita grazie alle musiche suonate rigorosamente dal vivo.

Spiega Andrea Ascolese, regista dello spettacolo: “Sono lieto di debuttare con il mio nuovo spettacolo a Bologna e cominciare il percorso da qui: omaggiare Paz che è stato e continua ad essere importante e fonte di ispirazione per molti. L’idea dello spettacolo nasce dall’amicizia tra gli artisti coinvolti e dalle frequentazioni della storica Osteria Da Vito. Recitazione, musica, arte, poesia, canzoni, luci, multivisioni si incontrano e si compenetrano nella sua messa in atto ad evocare Pazienza. E’ uno spettacolo che parla a tutti e a tutte: del realizzare i propri sogni e aspirazioni.L’ eta’ dell’oro, Rock on !!!”

CAST:

Gianluca Morozzi: Andrea Ascolese

Il Cantastorie: Moreno Spirogi Lambertini

Il Chitarrista: Fabio Testoni alias Dandy Bestia

Il Tastierista: Nicola Bagnoli

Paz: lo spirito di Andrea Pazienza

Il fabbro: Giuseppe Veneziano

Adattamento testo e regia: Andrea Ascolese

Opere: Giuseppe Veneziano

Musiche: Dandy Bestia, Nicola Bagnoli e Moreno Spirogi

Biglietti disponibili su:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-eta-dell-oro-la-mia-vita-raccontata-a-andrea- pazienza/194980