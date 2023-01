Eleonora Stolfi online con l’album “Electrochic post-pandemico”

Si intitola “Electrochic post-pandemico” il nuovo album di Eleonora Stolfi: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

È in uscita il nuovo EP di Eleonora Stolfi, Electrochic Post-Pandemico, anticipato dai singoli Il Cerchio e La finestra nella sera, usciti nei mesi scorsi. Eleonora Stolfi è una cantante e cantautrice pavese che ha fatto di Londra la sua città. Dopo il primo album solista “Fish Out of Water” del 2020 vince la quinta edizione di Sanremo Senior con “Ruggine” 2021, brano prodotto da Kazemijazi, cantante e polistrumentista.



Le canzoni di Eleonora Stolfi sono la proiezione del suo spirito genderfluid e non binary, lontano da etichette e preconcetti della società: un fascio di contrasti liquidi, un cocktail di elettronica ritmata e arpeggiante che mescola le string machines degli anni Ottanta e il rigore ritmico del Kraut, i colori fluo del synth-pop e la glaciale sintesi contemporanea.

Electrochic Post-Pandemico è una collezione di Polaroids nitide, che raccontano il pre-pandemia e gli scenari urbani e domestici del dopo, dove tutto è cambiato. Il suono retro’ 80 e i testi attuali riflettono questa dualità. Il viaggio nel tempo prevede una riscoperta del sé e dell’intimo che diventa fluido e indefinito. Il disco è una bandiera che rappresenta l’attitudine innata di divertirsi in modo fluido e l’eleganza di essere sé stessi; un’immagine raffinata e divertente dell’elettronica retrò che si fa chic attraverso la contemporaneità per raccontare la libertà senza collocarsi in un genere preciso sia musicale che sociale (gender-fluid). Inequivocabile l’omaggio alla scena italiana degli ’80.