CM.com annuncia Voice in Mobile Service Cloud

CM.com, leader globale nel software cloud per il commercio conversazionale, lancia Voice in Mobile Service Cloud, per mettere in contatto clienti e aziende tramite telefono

Recentemente nominata da Juniper Research challenger nel Mobile Voice e leader nel mercato CCaaS, CM.com riconosce che l’assistenza telefonica è un’aggiunta fondamentale alle opzioni di assistenza clienti di qualsiasi azienda, insieme a e-mail, chat e social media.

I clienti si aspettano di comunicare con le aziende come farebbero con amici e familiari. Una nuova ricerca di CM.com rivela che il 69% dei consumatori afferma di voler essere in grado di contattare il servizio clienti tramite telefono. Offrire la possibilità di chiamare, come parte di una strategia di assistenza clienti omnicanale, è fondamentale per soddisfare le esigenze di tutti i clienti e garantire che sia facile per loro comunicare con i brand.

Rutger de Ruiter, Sr. Product Manager Mobile Service Cloud spiega:

“I clienti si aspettano che tu sia disponibile su ogni loro canale di preferenza. La telefonia è ancora un’aspettativa chiave. In CM.com, il nostro software per contact center supportava già più di una dozzina di canali. Dalla posta elettronica, alla WebChat, a tutti i moderni canali di messaggistica come WhatsApp, Instagram Messaging e Twitter DM. Integrando Voice, i clienti possono davvero raggiungere il brand in qualsiasi modalità.”

Un’esperienza fluida ed efficace per clienti e agenti

Voice in Mobile Service Cloud, la soluzione CCaaS di CM.com, che consente alle aziende di interagire con i clienti tramite qualsiasi canale, è semplice da configurare e facile da usare. L’approccio indipendente significa che l’esperienza è uguale a qualsiasi altra modalità all’interno di Mobile Service Cloud. Con le chiamate integrate verticalmente non è necessario aggiungere plug-in, installare softphone o scaricare strumenti esterni; le chiamate possono essere effettuate dal browser istantaneamente.

Il controllo end-to-end di CM.com alleggerisce i brand e rende incredibilmente semplice l’integrazione della telefonia al software del contact center. Le aziende non hanno bisogno di coinvolgere fornitori per aggiungere la telefonia o altre parti per il trunking SIP, PBX o IVR. Gli agenti possono iniziare a usarlo immediatamente, potendo così lavorare in modo più efficiente e garantendo ai clienti un’esperienza coerente a quanto otterrebbero su qualsiasi altro canale.

Alla domanda sul processo di integrazione, Rutger lo definisce un “matrimonio logico”:

“Abbiamo una storia di lunga data e di successo nella telefonia in CM.com, attraverso l’elaborazione di minuti vocali sulla nostra piattaforma di SIP trunking. Integrando le nostre capacità vocali nel nostro software per contact center, stiamo creando un connubio logico tra due prodotti di successo. Per essere operativi, non servono fornitori esterni: abbiamo tutto sotto lo stesso tetto: numeri, trunk, IVR e controllo delle chiamate basato su browser in una casella di posta indipendente dal canale”

Un approccio all-in-one

Rutger de Ruiter, Sr. Product Manager Mobile Service Cloud, continua a spiegare il valore di questa integrazione verticale:

“Questo approccio all-in-one facile da usare ha già ottenuto un importante riconoscimento da parte degli analisti. Consiglio vivamente ai buyer di dare un’occhiata a uno dei nostri video dimostrativi e vedere di persona come funziona, si presenta e si sente l’approccio odierno alla telefonia. Ci piacerebbe portare più contact center nel mondo con il nostro Mobile Service Cloud”

