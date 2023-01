Alce perde i palchi nella foresta innevata: il video è virale

Alce perde i palchi nella foresta: il raro video fa il giro del mondo. Una nuova serie ricrescerà in primavera, e impiegherà dai tre ai cinque mesi per svilupparsi completamente

Sta facendo il giro del web il video di un alce che, scuotendo la testa, lascia cadere a terra i suoi grandi palchi, larghi oltre 1 metro. Il filmato è stato realizzato, con l’aiuto di un drone, dal fotografo naturalista Derek Burgoyne, nella foresta di New Brunswick, in Canada. Si tratta di un avvistamento molto raro. Nelle foreste, è possibile imbattersi in palchi sul suolo. Ma guardare dal vivo il momento della loro perdita è un vero colpo di fortuna.

PERCHÉ L’ALCE PERDE I PALCHI?

I palchi (erroneamente chiamati ‘corna’) sono strutture ossee caratteristiche di quasi tutti i cervidi, utilizzati sia per difesa che, soprattutto, per il corteggiamento. Nelle alci, solo i maschi sono dotati di palchi che perdono annualmente, dopo la stagione degli amori, per risparmiare energia durante l’inverno. Una nuova serie ricrescerà in primavera, e impiegherà dai tre ai cinque mesi per svilupparsi completamente.