Occupazione illegittima di un immobile: ecco cosa si può fare

Occupazioni illegali: se il proprietario subisce un danno da illegittima occupazione di immobile può affidarsi ad un avvocato per ottenere la tutela necessaria

Cosa si può fare quando qualcuno occupa illegalmente un immobile? Il proprietario subisce un danno da illegittima occupazione di immobile e può affidarsi ad un avvocato per ottenere la tutela necessaria. Andiamo a vedere quali sono le informazioni da conoscere in questi casi.

Cosa fare in caso di occupazione illegittima

L’occupazione illegittima si verifica quando una persona senza titolo, con un titolo nullo o annullabile va ad occupare un immobile appartenente ad un’altra persona. Pertanto, se non è presente neanche un contratto di locazione, vuol dire che il soggetto sta occupando illegittimamente l’immobile in questione. Questo tipo di comportamento può scaturire delle conseguenze non di poco conto, sia da un punto di vista civile che penale.

In queste situazioni il proprietario può reagire all’invasione della sua proprietà e far valere i propri diritti. Affidandosi ad uno studio legale esperto in tutela della proprietà privata, il suddetto potrà dichiarare al giudice di aver subito un danno da illegittima occupazione di immobile e richiedere un risarcimento.

Cosa farà l’avvocato

In caso di occupazione illegittima di un immobile, l’avvocato potrà occuparsi di seguire le necessarie procedure che porteranno ad interagire con l’Autorità Giudiziaria competente, ovvero in carica nella località in cui si trova l’immobile occupato. Si muoverà per rivendicare la proprietà sul bene immobile o per ottenere il rilascio del bene in oggetto. Anche se sembrano due azioni molto simili, in realtà hanno una natura diversa. In entrambi i casi, però, il risultato è lo stesso: fare in modo che il proprio cliente possa avere di nuovo materialmente a disposizione l’immobile occupato. Il danno da illegittima occupazione di immobile potrà dunque essere appianato grazie alla procedura scelta dall’avvocato.

In molte situazioni è necessario presentare una regolare denuncia. Questa consentirà in primo luogo di capire esattamente chi sono gli occupanti. La querela scaturisce anche l’avvio di una procedura di tipo penale nei confronti degli stessi. Tuttavia, se questi ultimi hanno figli, potranno richiedere l’archiviazione della denuncia. Questo, però, non precluderà la possibilità di continuare ad agire per poter ottenere la liberazione dell’immobile occupato.

Affidandosi ad un bravo avvocato, in genere si riesce a riavere l’immobile nel giro di poche settimane. In alcuni casi si può avviare una collaborazione con l’occupante e avere un risultato positivo già in fase di mediazione, e quindi senza la necessità di andare in causa.

Il risarcimento per l’occupazione di un immobile senza titolo

Qualora si andasse in causa, si dovrà dimostrare al giudice che l’occupante è senza titolo, con un titolo nullo o annullabile. Si dovrà inoltre dimostrare che l’immobile poteva essere dato in affitto, venduto o ristrutturato, o magari che doveva essere dato ad un parente, ma che non è stato possibile per via dell’occupazione. Una volta dimostrato il danno da illegittima occupazione di immobile, il giudice potrà quantificare un risarcimento. Lo farà considerando la documentazione fornita dal proprietario e dal suo legale, nonché il valore locativo dell’immobile che è stato occupato.

C’è da dire anche che molte volte i giudici non accolgono facilmente le domande di risarcimento. Questo perché la maggior parte delle volte chi occupa un immobile non ha effettivamente la possibilità di pagare. In ogni eventualità, il proprietario può comunque provare a richiedere un risarcimento in denaro, ma dovrà necessariamente fornire una prova, anche minima, del fatto che avrebbe potuto ricavare qualcosa se il suo immobile non fosse stato occupato senza titolo.

Danno da illegittima occupazione di immobile: quanto costa il supporto di un avvocato esperto?

Solitamente il costo del servizio è commisurato alla situazione più o meno complessa, al valore della pratica da portare a termine e anche alla durata della causa. Naturalmente, se verrà trovata una soluzione in fase di mediazione e se il danno da illegittima occupazione di immobile verrà risarcito o risolto senza problemi o particolari difficoltà, la spesa per il supporto legale potrà ridursi nettamente. Se però l’occupazione procederà (a volte continua per anni) e si dovrà intraprendere una causa civile, le spese legali potranno elevarsi notevolmente.