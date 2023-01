“Lo spettacolo delle” in scena al Teatro Trastevere

Dal 24 al 29 gennaio 2023 “LO SPETTACOLO DELLE_” scritto e diretto da Marica Roberto, sarà in scena al Teatro Trastevere

Un’improbabile e sgangherata coppia di attori vuole allestire uno spettacolo. Come se dovessero scegliere da un repertorio, i due giocano a mettere in piedi una rappresentazione fatta di tutto ciò che lo spettacolo mediatico ci propone quotidianamente, occupando il nostro tempo e le nostre menti. Morte e chiacchiere, violenza e sesso, sangue esposto e sovraesposto nella cronaca come nella finzione, vengono presentati e raccontati indifferentemente. La coppia non riesce a concordare l’argomento da trattare e la rappresentazione che continuano a provare, fermare, riprendere, in un alternarsi surreale di gioco e violenza, con equivoci e ribaltamenti di piani, si trasforma presto nel racconto della nostra condizione di uomini contemporanei, proiettati nelle dinamiche aggressive tra carnefice e vittima, tra ruolo dell’invaso e ruolo dell’ invasore, nel confronto eterno ed attuale con l’altro da sé.

In un tempo stanco e vuoto si muovono due figure tragicomiche. Nello spazio sghembo della rappresentazione portano addosso il carico della scena e il carico del mondo, vestendosi e svestendosi continuamente di panni diversi, o sempre uguali, in un loop drammatico, dalle tinte estreme, dove le voci irridono o violentano. Un eterno e sempre nuovo muro separatore, una piccola e ridicola cosa simbolo della nostra cecità, si sfalda in un solo momento a causa dell’incapacità umana di guardare oltre. Non una musica lenisce un mondo così. Ci sono solo silenzi e parole che cadono.

Ed alla fine una speranza nella condivisione, forse.



Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli, 3 – 00153 Roma

Feriali ore 21, Festivi ore 17:30

biglietto intero 13, ridotto 10 (prevista tessera associativa)

Contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it