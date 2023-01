Ognibene in radio con il nuovo album “Démodé”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Démodé” (LaPOP), il nuovo EP del cantautore emiliano OGNIBENE

“Démodé”, secondo lavoro discografico di Ognibene, è una raccolta di brani autobiografici nei quali il cantautore emiliano racconta la sua quotidianità con ironia e profondità.

Spiega l’artista a proposito dell’EP: «Ho sentito l’esigenza di scrivere questo nuovo EP, anche se la distanza temporale dal precedente lavoro è davvero poca, perché ho pensato fosse giusto raccontare chi sono davvero a chi si è lasciato coinvolgere dal mio progetto. Una sorta di onestà dovuta! Più volte sono stato “accusato” di non esistere sui social e di quanto oggi sia importante far percepire chi siamo; quindi, ho deciso di farlo attraverso le mie canzoni che sono l’unico mezzo che padroneggio con fiducia. Eccomi, sono questo qui! Uno che fa una normalissima vita fatta di alti e bassi, che lavora anche undici ore al giorno e che di tanto in tanto si ferma a pensare che forse non gli è andata poi così male anche se poteva andargli meglio!».

Démodé Anima bella Mistico a Las Vegas Che vita di merda Terra madre

Biografia

OGNIBENE, all’anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe ’86 nato e cresciuto nella suadente Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra giovanissimo scoprendo una predisposizione nella composizione che lo porta a sviluppare l’arte della scrittura musicale. Suona per undici anni con i REMIDA, band modenese, con la quale colleziona tre album e quattro tour.

Ad inizio 2020 “Cinque Anni”, il singolo d’esordio riesce ad incantare critica e pubblico accendendo i riflettori sul progetto.

Nel 2020 e nel 2021 escono rispettivamente gli EP “Il varietà sulla natura umana” vol. 1 e vol. 2 accompagnati dai singoli Elenoire, L’amore coi robot, Come dovrebbero e L’impossibile. L’artista, tra i tanti riconoscimenti, viene premiato dal MEI come miglior artista Emiliano Romagnolo grazie al quale viene organizzato il primo tour estivo che lo vede protagonista.Anticipato dai singoli “Anima bella”, “Mistico a Las Vegas” e “Che vita di merda” esce “Démodé” il nuovo EP di Ognibene su tutte le piattaforme di streaming digitale.