Dispensa Milano si conferma casa delle eccellenze enogastronomiche

Dispensa Milano si conferma la casa delle eccellenze enogastronomiche italiane: nella bottega di Corso Venezia 29, è possibile trovare diversi prodotti

Dispensa Milano, lo store di Corso Venezia 29 nel cuore del capoluogo lombardo, grazie alla sua offerta di prodotti enogastronomici italiani d’eccellenza, è diventata un punto di riferimento per chi desidera acquistare il meglio.

Nell’ampio store di 350 metri quadrati progettato dall’architetto Francesco Marescotti, il cui design contemporaneo è ispirato agli store di lusso che caratterizzano il Quadrilatero della moda, trovano spazio prodotti freschi, come carne, salumi e formaggi, e diversi corner dedicati a specifici alimenti, tra cui pasta, tonno, spezie, olio, conserve, dolci, cioccolato, caffè e tè, provenienti da ogni regione d’Italia e anche da altri Paesi. Altrettanto interessante è la piccola ma ben curata cantina che mette a disposizione del cliente una raffinata selezione di vini, champagne, super alcolici e drink pronti. Alcuni di questi prodotti sono il frutto dello studio e della ricerca di chef di ristoranti stellati.

Grazie all’acquisizione del brand da parte di Bella Dispensa, società facente parte del Gruppo Zamaz, quotato al mercato principale del London Stock Exchange, sta prendendo forma il progetto di rilancio online che prevede, oltre a campagne promozionali e di fidelizzazione del cliente, l’attivazione della nuova sezione e-commerce del sito. L’identità di Dispensa Milano, inoltre, si articola anche attraverso un ricco calendario di eventi enogastronomici i cui i protagonisti saranno il buon cibo e il buon bere, che faranno di questo negozio di quartiere un luogo di aggregazione e di convivialità, rendendo ancora più saldo il legame, che passa attraverso il cibo, dello store di Corso Venezia con la città meneghina.

Dispensa Milano offre, inoltre, una serie di piatti pronti cucinati quotidianamente dal proprio reparto gastronomia. Questi non solo possono essere consumati all’interno degli spazi dello store, ma, grazie all’impiego di contenitori adatti sia per il forno e il microonde sia per essere conservati in freezer, sono disponibili sia per l’asporto che per il delivery, fruibile, quest’ultimo, per la città di Milano sul sito web dispensamilano.it e su Cosaporto.

Tra i prodotti presenti sugli scaffali meritano sicuramente di essere menzionati il riso Carnaroli di Riserva San Massimo, le alici di Menaica, i taralli integrali di Danieli, gli spaghetti Cavalieri, l’olio Tamìa, la schiacciata di pomodori datterini di Inserbo, la colatura di alici Armatore, il filetto rustico di alacce di Fish Different e i savoiardi di Savosardo.

Il format, in continua evoluzione sul fronte della ricerca e della selezione dei prodotti, si prefigge obiettivi ambiziosi: lo sviluppo degli store sia sul territorio nazionale che a livello internazionale e l’utilizzo di un metodo di comunicazione innovativo, veicolato sia offline mediante eventi ad hoc che online con la creazione di video ricette realizzate con i prodotti Dispensa Milano. Il brand assume in questo modo anche una connotazione di natura editoriale e diviene il luogo virtuale dove poter scoprire ogni settimana i migliori prodotti referenziati.