Andrea Meda online con “Finché aspetterò domani”

“Molto spesso è difficile conciliare questi due lati, soprattutto quando si vuole esprimere qualcosa che ha una punto d’arrivo ben preciso o che è indirizzato ad una persona in particolare, c’è il rischio di non essere capiti bene o di non essere nemmeno ascoltati.”

– Andrea Meda

è un cantautore Pop del panorama vicentino.La sua passione per la Musica nasce nei banchi di scuola elementare dopo aver ascoltato l’assolo di chitarra di “Let It Be” dei Beatles.Il suo primo approccio alla Musica, di tipo chitarristico, lo porta prima a fare esperienza in progetti hard rock e, all’alba dei vent’anni, a far parte di un tributo a De André: con questa seconda esperienza capisce quanto la musica possa comunicare e si rende conto di avere qualcosa da dire. Così inizia il suo progetto solista.Per Andrea la musica è un’esigenza comunicativa, che si rivolge a quel lato profondo e fragile dell’individuo.Per l’artista la sensibilità è un valore aggiunto che non va nascosto, ma vissuto con consapevolezza e fierezza, senza paura delle proprie fragilità.Nel 2020 esce “”, EP d’esordio autoprodotto, al quale fanno seguito nel 2021 i singoli “” e “”, che lo aiutano a capire meglio la sua direzione artistica, che mette il testo al centro.Nel 2022 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, con cui produce il singolo “”, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom.A questo, fa seguito il singolo