TONIGHT You Are Gonna Die al Santeria Toscana a marzo 2023

TONIGHT You’re gonna die è la nuova speciale serata – organizzata da BPM Concerti in collaborazione con Pirates – dedicata all’hyperpop e non solo. Sul palco Sillyelly, Narcolessia, Liltagliagole, Dj Komatsu San e molti altri, ovvero alcuni degli artisti più seguiti della scena che sta conquistando il panorama underground italiano. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo a Milano, in Santeria Toscana 31. Non sarà un semplice concerto ma un’evoluzione di suoni, tra performance live e dj set che daranno vita a un evento imperdibile. Biglietti disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it e DICE.fm.

TONIGHT You Are Gonna Die a Milano presenta Sillyelly, Liltagliagole, Narcolessia, a cui si aggiungeranno tanti guest (alcuni che verranno svelati, altri che entreranno in scena a sorpresa) e il DJ set in bilico tra techno e punk di Komatsu San.

Da Soundcloud, dove è nata e cresciuta, sta prendendo sempre più forma anche dal vivo la nuova scena musicale che mischia rap, ritmi impazziti, clubbing, punk e i manga. Non c’è un protagonista assoluto, ma tanti nomi che stanno trovando un proprio seguito, ognuno con caratteristiche uniche.

Sillyelly è la regina dell’Hyperpop italiano. Il suo primo singolo Sumikko Gurashi 2.0 è già un cult imperdibile, come lo sono le collaborazioni con Lil Tagliagole e Narcolessia in #FREEBOSSETTI e con NXFAIT in Misa&Light. Ha già conquistato le più importanti playlist hyperpop di Spotify (nazionali ed internazionali) e ora è pronta per conquistare la musica italiana.

Dopo una lunga attesa, il 25 novembre è uscito il suo nuovo singolo Waifu Material che in meno di un mese ha già totalizzato quasi 100 mila ascolti. Un brano dai ritmi frenetici e irresistibili, con un ritornello killer che si incolla nella testa degli ascoltatori.

Narcolessia e Liltagliagole formano un tandem ormai super consolidato con sono svariati brani prodotti insieme. A sancire questo loro rapporto speciale è stata l’uscita del disco “Angeli” il 2 dicembre, progetto musicale complesso che rappresenta l’unione artistica di due menti diametralmente opposte che si uniscono dando vita a una fusione tra influenze religiose, musica elettronica moderna e sonorità trap.

Liltagliagole è uno dei nomi di spicco della scena hyperpop. Varia con facilità tra un brano e l’altro, mantenendo sempre uno stile abbastanza hard ed explicit. È sicuramente tra i più ascoltati su SoundCloud. Il suo brano più ascoltato è “Slug”, diventato virale su TikTok ed entrato in “Top 50 viral Italia” su Spotify.

Narcolessia è autore, compositore e ingegnere del suono. È uno dei nomi più eclettici della scena hyperpop italiana. Divide il suo repertorio tra SoundCloud (dove pubblica brani settimanalmente, con un importante numero di ascolti) e Spotify (dove pubblica le uscite ufficiali). Ha partecipato al mixtape hyperpop “DANZE” – pubblicato da Bomba Dischi – che ha esposto il genere ad un pubblico più ampio e ha ricevuto un’ottima risposta a livello di ascolti. “Non ho + tempo” di Narcolessia e Liltagliagole è tra i brani più ascoltati dell’album.