Il Maestro Vessicchio non sarà a Sanremo: fan delusi sui social

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2023: “Farò una pausa”. Sui social il dispiacere dei fan

“Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. L’anno corso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause“. Con queste poche parole, affidate a La Stampa, Beppe Vessicchio ha spento le speranze di quanti pensavano di vederlo inquadrato sotto il palco dell’Ariston durante il prossimo festival di Sanremo.

Il direttore d’orchestra ha spiegato che “l’anno scorso ero con le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato“.

LA POLEMICA CON LA RAI

Negli ultimi tempi comunque, spiega la Dire (www.dire.it), tra Beppe Vessicchio e la Rai non sembrava scorrere buon sangue. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, è stato lo stesso direttore d’orchestra a parlare dei dissapori con Viale Mazzini. Al centro della discussione, stando a quanto riferito da Vessicchio, il mancato pagamento da parte dell’azienda dei diritti di alcune sue musiche.

LA REAZIONE DEI SOCIAL

Il dispiacere per l’assenza di Vessicchio a Sanremo corre soprattutto sui social. Tra meme e post, in tantissimi hanno commentato la notizia.