“Iceberg” è la nuova canzone dei Mania

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “ICEBERG” (LaPop), il nuovo singolo dei MANIA

“Iceberg” , il nuovo singolo dei Mania, è un brano che nasce dalla pancia con l’idea di trasmettere l’importanza di essere deboli e di riconoscersi nelle proprie debolezze per essere complici anche nei momenti di fragilità in un periodo in cui più o meno tutti si aggrappano al concetto di successo, al perfezionismo, all’ apparire più che all’essere. La band commenta così la nuova release: “Tutti vogliono un bel frutto, ma tu cerchi la radice”

Ascolta ora il brano: https://lnk.to/mania_iceberg

Il videoclip di “Iceberg” arriva da un’idea di Nicole Froditto, con la collaborazione preziosa di Simone Chiesa che ha elaborato il montaggio, e documenta un live della band all’Ostello Bello di Milano.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/wz4WCJk9rnU

Biografia

Il progetto MANIA è composto da Gionata (voce), Jacopo (chitarra), Davide (basso) e Davide (batteria).

Lauree mai prese ed esami mai dati, lavoro, delusioni, amori e debolezze hanno forgiato questa band. MaNiA è una storia di fratellanza, di amicizia e di amore ancestrale. Non sappiamo se vi sia mai capitato di vivere una cosa come se dentro di voi fosse già scritta, come se da qualche parte nel vostro cuore o nella vostra pancia fosse già esistita, beh, MaNiA c’era già da prima ed era nel segno di queste quattro vite.

Dopo “Il suono del tuo nome”,“Little boy”, “Ti vengo a prendere”, “Sei come vorrei” e “Somma Zero”, “Iceberg” è il nuovo singolo dei MANIA in radio e in digitale dal 2 dicembre 2022 (LaPop).