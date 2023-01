Su Rai 4 il film “Cold Blood – Senza pace”: ecco la trama

Sabato sera da brividi su Rai 4 con “Cold Blood – Senza pace”: ecco la trama del film con protagonisti Jean Reno e Sarah Lindt

Sabato thriller su su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il film “Cold Blood – Senza pace”, in onda il 21 gennaio 2023 alle 21.20. Diretto Frédéric Petitjean e interpretato da Jean Reno e Sarah Lindt, Cold Blood racconta la storia di Henry, un ex-sicario rifugiatosi a vita solitaria sulle montagne canadesi.

La quotidianità dell’uomo viene stravolta dal ritrovamento di Melody, una ragazza rimasta ferita in un incidente, che Henry porta nella sua baita per accudirla finché non si sarà rimessa. Ma quando un detective di Los Angeles arriva in zona per cercare la ragazza, l’ex killer dovrà tornare in azione per un’ultima volta. Con un’atmosfera glaciale immersa nella neve delle montagne canadesi, Cold Blood lega il suo appeal al carisma di Jean Reno, chiamato a rivedere il ruolo da duro tormentato che negli anni ’90 lo ha reso una star indiscussa del cinema action europeo.