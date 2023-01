Polmoniti comunitarie: i benefici degli steroidi sistemici

Il ricorso alla terapia add-on con steroidi sistemici riduce il rischio di ricorrere alla ventilazione meccanica nei pazienti affetti da polmoniti comunitarie

Il ricorso alla terapia add-on con steroidi sistemici riduce il rischio di ricorrere alla ventilazione meccanica nei pazienti affetti da polmoniti acquisite in comunità (CAP). L’impiego di questi farmaci, tuttavia, non ha alterato in modo significativo altri outcome quali la mortalità per tutte le cause, l’insuccesso terapeutico o la manifestazione di eventi avversi rispetto allo standard terapeutico.

Queste le conclusioni di una rassegna sistematica della letteratura, con annessa metanalisi, pubblicata sulla rivista CHEST.

Razionale e disegno dello studio

Le polmoniti acquisite in comunità (CAP) rappresentano una delle cause principali di morbilità e mortalità, ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio. Esiste un possibile beneficio della terapia add-on con steroidi sistemici nel trattamento delle polmoniti batteriche? Per rispondere a questa domanda è stata condotta innanzitutto una rassegna sistematica della letteratura esistente sull’argomento.

Questa ricerca, condotta sui principali database bibliografici biomedici (Pubmed, Cochrane Library ed Embase), ha portato all’identificazione di 16 trial clinici e randomizzati che avevano confrontato gli effetti della terapia aggiuntiva con steroidi sistemici con la terapia standard nei pazienti con CAP batterica.

L’outcome primario di questi studi era rappresentato dalla mortalità per tutte le cause; tra gli outcome secondari valutati, invece, vi erano il ricovero in unità di terapia intensiva (ICU), il ricorso alla ventilazione meccanica, l’insuccesso terapeutico, la ri-ospedalizzazione e il verificarsi di eventi avversi (AE).

Su questi studi è stata condotta la metanalisi successiva.

Risultati principali

Su un totale di 3.863 pazienti inclusi nei 16 trial clinici randomizzati, era riferito l’outcome di mortalità per 3.842, Di questi, 1.910 erano stati sottoposti a trattamento con steroidi sistemici e 1.932 a terapia standard.

Dall’analisi dei dati è emerso che i tassi di mortalità per tutte le cause non differivano significativamente tra i pazienti dei due gruppi in studio gruppi corticosteroidi e cure standard (9,5% per il gruppo trattato con steroidi sistemici vs 10,8% per il gruppo sottoposto a terapia standard; RR: 0,85; IC95%: 0,67-1,07; P =0,17).

I ricercatori hanno valutato i pazienti del gruppo trattato con steroidi sistemici vs. quelli sottoposti a terapia standard con dati di outcome relativi ai ricoveri in terapia intensiva (n=1.301 vs. n=1.318), alla necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica (n=737 vs. n=720), alla riammissione in ospedale (n=1.422 vs. n=1.431) e all’insuccesso terapeutico (n=1.037 vs. n=1.056).

Dalla metanalisi è emerso che i pazienti sottoposti a terapia con steroidi sistemici o a terapia standard mostravano tassi ridotti di ricovero in terapia intensiva (3,1% vs 4,7%; RR: 0,66; IC95% :0,45-0,97; P =0,04) e di necessità di ricorso alla ventilazione meccanica (4,2% vs 7,1%; RR: 0,51; IC95%: 0,33-0,77; P =0,001), ma non di riammissione in ospedale (21,5% vs 17,7%; RR: 1,20; IC95%: 1,05-1,38; P =0,008). Inoltre, i tassi di insuccesso terapeutico non sono risultati significativamente diversi tra i pazienti che erano stati sottoposti a trattamento con steroidi sistemici e quelli che erano stati sottoposti a cure standard (5,3% vs 5,7%; RR: 0,78; IC95%: 0,37-1,67; P =0,52).

E’ stata condotta un’analisi ulteriore per valutare gli eventi avversi (AE) osservati nei pazienti trattati con steroidi sistemici (n=1.212) rispetto a quelli sottoposti a terapia standard (n=1.275).

Non sono state osservati incrementi significativi del rischio di AE nei pazienti appartenenti ai due gruppi in studio (55,8% vs 48,5%; RR:1,10; IC95%: 0,97-1,25; P =0,14).

I risultati di questa metanalisi, hanno sottolineato i ricercatori, possono essere generalizzabili solo ai pazienti ospedalizzati con CAP di origine batterica.

Bibliografia

Saleem N et al. Effect of corticosteroids on mortality and clinical cure in community-acquired pneumonia: a systematic review, meta-analysis, and metaregression of randomized control trials. Chest. Published online September 7, 2022. doi:10.1016/j.chest.2022.08.2229

Leggi